Türkiye, Afrika’ya buğday ve un gönderecek

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tahıl kolidoru hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kirişci, "Türkiye ne kadar vazgeçilmez bir ülke olduğunu gösterdi. Tahıl koridoru krizini Türkiye çözdü" dedi. Bakan Kirişci, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün konuğu oldu. Kirişci, "Türkiye'yi tarif ederken Asya ile Avrupa arasında köprü görevi gören bir ülke denip geçilirdi, gördük ki Türkiye şu son 20 yılda ne kadar önemli bir ülke olduğunu ve ne kadar vazgeçilmez bir ülke olduğunu tüm dünyaya gösterdi. 10.1 milyon ton tahıl başta olmak üzere gıda ürünleri bu koridordan geçti. Türkiye olarak Afrika'ya buğday ve un göndereceğiz. Milletimiz için asil davranış olacak. Sevkiyatın detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak" dedi. İstanbul'da hiçbir yağış olmasa dahi 4 aylık su olduğunu, Ankara'da 8 aylık rezerv bulunduğunu söyleyen Bakan Kirişci, "Yeraltı depolarıyla ilgili olarak şu ana kadar 102 adet yeraltı depolamaları sayesinde 70 milyon metreküp suyu tutabilir hale geldik. 22 milyon metreküplük de içme suyu rezervimiz oluşuyor. Yapılan çalışmalar, stratejiler var. Aralıkta kuraklıkla mücadele eylem planını açıklayacağız. Son 20 yılda yapılan barajlarla 47 milyar metreküp su rezervlerine kazandırılmış toplam su rezervi 180 milyar metreküp olmuştur. Sadece üçte biri 20 yılda yapıldı" dedi. ANKARADÜNYANIN gelişmiş, geri kalmış, gelişmekte olan bütün ülkelerinde en çok tüketilen ürünün ekmek olduğunu söyleyen Kirişci, "Şu anda yargıya intikal etmiş olan bir süreç var. Ama Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın ifadelerini asla kabul etmiyoruz" dedi. Unda ton başına 2 bin 950 TL destek uygulandığını hatırlatan Kirişci, "Amacımız vatandaşımızın ekmeğe erişim ile ilgili en ufak bir tereddüt yaşamaması" dedi.