Tamamlayıcı sağlığa yoğun ilgi

TAMAMLAYICI sağlık sigortasına ilgi de ürün çeşitliliği de artıyor. Prim ödeme modeliyle farklılaşan ve gençlere özel 'Genç Tamamlayıcı Sağlık Sigortası' sunan Axa, bu alanda altı kişiden birine ulaştı. Türkiye piyasasında 130 yıldır faaliyet gösteren firma, toplam 2.5 milyon olan tamamlayıcı sağlık rakamında 400 binin üzerine çıktı. Şirketin geliştirdiği sağlık çözümleri arasında müşterilerin sağlık sorunlarıyla ilgili her konuyu uzman doktorlara yazılı, sözlü veya görüntülü olarak danışabildiği AXA Doktor Danışma Hattı, hastalıkların teşhisi ve tedavisi sırasında ikinci bir uzman görüşü almasını sağlayan Online Tıbbi İkinci Görüş Modülü, 0-16 yaş arası çocuklar ve aileleri, 65 yaş ve üstü bireyler ve her yaştan ameliyatlı müşterilere destek olmak için oluşturulan AXA Bağımsız Yaşam Hattı da bulunuyor. Şirket ayrıca AXAFit isimli mobil uygulamasıyla da müşterilerinin sigortacılık işlemlerinin kolaylaştırmasına ve sağlıklı bir yaşam sürmesine de katkı sağlıyor. AXA Sigorta COO'su Sanem Çıngay Buçukoğlu, "Tamamlayıcı Sağlık Sigortası' öne çıkan ürünlerden biri oldu. Türkiye'nin doğusundan batısına en geniş anlaşmalı kurumlar ağına sahip ürünümüzle, sektörde ilk akla gelen marka olmayı başardık. Sayısı 2.5 milyonu geçen tamamlayıcı sağlık sigortalılarının 400 binin üzerinde sigortalımızın olması başarımızın önemli bir kanıtı" dedi.