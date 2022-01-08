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Giriş Tarihi: 8.1.2022

Tarımda 124 milyar liralık sigorta yapıldı

Tarımda 124 milyar liralık sigorta yapıldı
Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, Türkiye genelinde, tüm tarım sigortası branşlarında 2.5 milyon civarında poliçe üretildiğini belirterek, "124 milyar TL'lik tarımsal varlık sigortalandı. Çeşitli nedenlerden ötürü zarar gören üretici ve yetiştiricilere 2.4 milyar TL hasar ödemesi yapıldı" dedi. Sistemin kuruluşundan itibaren 9.8 milyar TL hasar ödemesi gerçekleştirildiğini bildiren Günal, tüm tarım sigortası branşlarında çeşitli nedenlerle 550 bin hasar ihbarı alındığını, 2 bine yakın TARSİM eksperinin, risk inceleme, hasar ve verim tespit işlemlerinde bulunduğunu söyledi.
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Tarımda 124 milyar liralık sigorta yapıldı
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