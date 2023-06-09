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Giriş Tarihi: 9.6.2023

TCMB’nin yeni başkanı Hafize Gaye Erkan oldu

TCMB’nin yeni başkanı Hafize Gaye Erkan oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'na Dr. Hafize Gaye Erkan atandı.



Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığı'na getirildi. İdari İşler Başkanı Dr. Metin Kıratlı, İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Doç. Dr. Hasan Doğan, Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, Milli Saraylar İdaresi Başkanı Dr. Yasin Yıldız ve MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu da yeniden aynı göreve atandılar. ANKARA
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TCMB’nin yeni başkanı Hafize Gaye Erkan oldu
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