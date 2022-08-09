TEKNOFEST Karadeniz’e rekor başvuru! Türkiye’nin kalbi Samsun’da atacak





'AİLELERİMİZ EVLATLARIYLA BU COŞKUYA ORTAK OLSUN'

TEKNOFEST ateşinin bu ülkede hiçbir zaman dinmeyeceğine işaret eden Varan, şunları kaydetti: "TEKNOFEST Karadeniz, Türkiye'nin farklı şehirlerindeki yarışmalarla devam ediyor. Finali, 30 Ağustos'ta Samsun'da gerçekleştireceğiz. 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Türkiye'de hem muhteşem havacılık ve teknoloji şovlarıyla heyecanı tekrar ateşlemiş olacak hem de tüm bu yarışmalara katılan genç kardeşlerimizin ödüllerini Samsun'da takdim edeceğiz.