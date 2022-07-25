TEKNOFEST rüzgârı Ordu’dan devam edecek

TEKNOFEST Karadeniz'in Ordu ayağında Karma Sürü Simülasyon, Sürü Robotlar, Sağlıkta Yapay Zeka, Jet Motor Tasarım, Akıllı Ulaşım, Tarım Teknolojileri, Tarımsal İKA Yarışmaları olmak üzere toplamda 7 yarışma düzenlenecek. Ordu'da gerçekleşecek yarışmalara toplamda 14 bin 952 takım başvurusu alındı. Gençler projeleri ile TEKNOFEST Ordu'ya damgasını vuracak.



Ordu Tayfun Gürsoy Parkı'nda gerçekleşecek etkinlikte bilim Türkiye atölyeleri ve bilim şovlarının yanı sıra dikey rüzgar tüneli, mobil bilim merkezi, deprem simülasyon tırı, müze tırı, Sahne Senin etkinliği ve konserler TEKNOFEST Ordu'da büyük rüzgar estirecek.