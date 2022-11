Teknoloji girişimlerine stratejik destek

Son yıllarda teknoloji girişimlerinde çok sayıda unicorn marka çıkaran Türkiye, teknokent sayısı olarak da Avrupa'da lider durumda. 5 yılda Türkiye'den çıkan finans ve teknoloji girişimlerinin oluşturduğu değer 100 milyar doBu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 'Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi' konulu genelge de sektörde büyük bir heyecan yarattı. Teknoloji girişimlerini bir strateji çerçevesinde desteklemeyi öneren genelge, aynı zamanda milyar dolarlık girişimlerin önünü açacak birçok stratejik sektöre önemli teşvik imkânları getiriyor. Uluslararası arenada yüksek rekabet gücüne sahip bir teknoloji girişimciliği ekosisteminin oluşturulması ve ülkemizin girişimler için çekim merkezi konumuna getirilmesi amacıyla hazırlanan teknoloji girişimciliğinin yol haritası niteliğindeki strateji, bu alanda ilk ve en kapsamlı çerçeve metni olma özelliğini taşıyor.Sektörün önde gelen temsilcileri yasa ile birlikte oluşan hacmin ikiye katlanacağını ifade ediyor. Türkiye'de özellikle son 5 yıldır teknoloji ve dijital ile ilgili ciddi bir atılımlar yapıldığını söyleyen Dt Cloud Ceo'su Tolga Dinçer, "Bankacılık ve finanstan, oyun endüstrisine ve savunma sanayine teknoloji geliştirme anlamında Türk'lerin başarıları ses getiriyor.Geçtiğimiz günlerde ardı ardına Cumhurbaşkanımız tarafından bizzat yapılan açıklamalar ile bu atılımların bir devlet stratejisine dönüştürüldüğünün görüyoruz" dedi. Dinçer sözlerine şöyle devam etti: "Öncelikle 'Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi' ve akabinde büyük bir lansman ile açıklanan 'Türkiye Yüzyılı', devlet stratejisi olarak 'Türkiye Yüzyılı; Dijitalin Yüzyılıdır' diyoruz. Metaverse'den, blokzinciere, siber güvenlikten yapay zekaya her alanda dünya da takip eden değil, yön verenler arasında olacağımız bir strateji ilan edildi. Türkiye'nin Dijital Dönüşüm Stratejisi, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir zamanı hedeflediğimizin altını çizmekte. 5G ile adımları atılan yeni haberleşme ve bilgi işlem felsefeleri ve sonrası ile özellikle Nesnelerin İnterneti (IoT), her şeyin ve herkesin birbirine bağlı olacağı bir devrim getiriyor. Bağlı olanlar birbirleri ile ilişkisel her türlü veriyi gerçek zamanlı olarak görebilecek, paylaşabilecek ve analiz edebilecek. Veri bilimi, yapay zeka, makine öğrenimi ve blok zinciri teknolojisi ekonomimiz ve toplumumuz için temel unsurlar haline gelecek. Bu dijital teknolojileri doğru zamanda ve doğru şekilde kullanmayı öğrenirsek rekabetçi olabileceğiz. Bu nokta da anlamak ve öğrenmek büyük önem kazanıyor."Navlungo Kurucu Ortağı İsa Korkmaz ise inovasyonun desteklenmesine vurgu yaptı. Korkmaz şunları söyledi: "Teknoloji ve inovasyonun değer gördüğü ve kazandığı bir dönemde yaşıyoruz. Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi de özellikle Türkiye'deki startup ekosistemine oldukça katkı sağlayacak ve hem Türkiye'de hem dünyada katma değer yaratacak yeni girişimlerin önünü açacaktır. Varolan sistemde de pek çok girişimci destek projesi olsa da özellikle teknoloji üretimini destekleyen bir sistem yoktu. Örneğin Navlungo lojistik teknolojileri üreten bir şirket ve biz ilk yatırımımızı TÜBİTAK'tan almıştık. Şimdi yayınlanan bu yeni genelge ise tamamen teknoloji girişimciliğini odağa almış durumda. Bu proje ile birlikte geçmişe göre teknoloji üreten girişimcilerin çok daha fazla destek bulacağına inanıyorum."