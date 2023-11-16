Tersine göçü başlattı

TARİHboyunca tarım ve hayvancılığın merkez illerinden biri olan Erzurum, son dönemde sanayi alanındaki yatırımlarıyla da dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Turkuvaz Grup yazarlarına bölgedeki istihdamı güçlendirmek için yürüttükleri çalışmaları anlatan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bölgeye yatırımcı çekmek için Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) fabrika yapıp yatırımcılara kiraladıklarını söyledi. Erzurum'u her alanda bölgenin lider şehirlerinden biri haline getirmek için çalıştıklarını anlatan Sekmen, "Yatırımcı çekmek için çok çalıştık ancak fabrika olmayınca yatırımcıların sıcak bakmadığını gördük. Biz de bunun üzerine 'fabrika inşa edelim yatırımcılara kiralayalım, elde ettiğimiz kiralama gelirinden de yatırım maliyetini çıkartalım' dedik. Şimdiye kadar 10 adet fabrika yaptık. Bunları yatırımcılara kiralıyoruz. Böylece elde ettiğimiz kira geliriyle yatırım maliyetini de çıkarıyoruz. Fabrika hazır olunca yatırımcıyı da daha kolay çekmeye başladık. En son şehrimizde Acun Ilıcalı terlik fabrikası açtı. 400 kişiyi bu fabrikada istihdam etti" dedi. Şu ana kadar 20'yi aşkın firmanın şehirde küçük, orta ve büyük ölçekli üretim merkezi ve fabrika kurmasını sağladıklarını aktaran Başkan Sekmen, "Sanayide yatırımlarımız arttıkça göç veren il olmaktan çıktık hatta göç almaya başladık" diye konuştu.Oltu OSB'de kurulan çuval fabrikası, Sümerbank tesislerinde yapılan binalar ve kamuya ait binaları üretime uygun hale getirmek için yaklaşık 200 milyon TL'lik harcama yaptıklarını anlatan Başkan Sekmen, "Bahsettiğimiz üretim tesisleri ağırlıklı emek yoğun sektörlerde faaliyet gösteren yatırımcılara kiralama modeliyle tahsis ediliyor. Burada fabrikalardan istihdam taahhüdü istiyoruz. Böylece SGK işe giriş bildirgeleriyle takibini de sağlıyoruz" ifadelerini kullandı. Faaliyetine başlayan firmalara insan kaynakları yönetimi konusunda destek verdiklerini ve belirli periyotlarla ziyaret ederek sürdürülebilir iş akışı hakkında bilgi alışverişi yaptıklarını anlatan Başkan Sekmen, böylece işveren belediye birlikteliğini güçlendirdiklerini kaydetti.2021 ve 2023 yıllarını kapsayan süreçte büyük ve orta ölçekli 12 firmanın faaliyete başladığını anlatan Başkan Sekmen, "Bu kapsamda yüzde 80' i kadın olmak üzere yaklaşık 4 bin kişilik istihdam sağladık" dedi. "OSB içinde 6. Bölge olması, genç iş gücüne sahip olmamız ve şehrimizde faaliyete başlayan yatırımcıların örnek olması, jeopolitik konumu ve kolay ulaşım koşulları ile şehrimizi yatırımcı için cazip bir il haline getirdik" diyen Seken, şöyle devam etti: "250'nin üzerinde yer bekleyen büyük ve orta ölçekli yatırımcı bulunuyor. Tekstil, sağlık ilaç ve medikal üretimi, gıda, elektrik elektronik, metal, savunma sanayi gibi sektörlerde istihdam taahhüt eden başvurularımız var."BAŞKAN Sekmen, "Kentimizdeki işsizlik sorununun çözümü için özel sektör kuruluşlarımız ve müteşebbislerimize her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Bizler Erzurum'a ülke genelindeki yatırımcılarımızı çekmek, kalkınmayı kolektif akılla sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. İktisadi ve ticari hayatı, ekonomik ve sosyal hinterlandıyla geniş yatırım olanağına sahip olan Erzurum'un bir cazibe merkezi olması için Türkiye'nin dev markalarını şehrimize kazandırıyoruz" dedi.