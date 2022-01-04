THY, Filipinler’in Cebu şehrine seferlere başladı

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olan Türk Hava Yolları (THY) uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. Filipinler'e ilk direk uçuşunu 30 Mart 2015 tarihinde başkent Manila'ya yapan THY, uçuş ağına ülkenin en eski şehri Cebu'yu da ekledi.
Filodaki Airbus A350 tipi uçakla gerçekleştirilen ilk sefer Mactan-Cebu Uluslararası Havalimanı 'su takı' ile karşılandı. Pazartesi, perşembe ve cumartesi olmak üzere haftanın üç günü yapılacak seferler İstanbul- Manila-Cebu şeklinde gerçekleştirilecek.
Ekonomik ve kültürel önemi sebebi ile 'Güney'in Kraliçe Şehri' olarak da anılan Cebu, ayrıca ülkenin ikinci en büyük deniz limanına da ev sahipliği yapıyor