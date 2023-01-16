Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri THY şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına öncelik tanıyacak
Giriş Tarihi: 16.1.2023 11:29

THY şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına öncelik tanıyacak

Türk Hava Yolları (THY) uçağa yolcu alımları sırasında şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına öncelik tanıyacak.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına öncelik tanıyacak

Türk Hava Yolları (THY) bilet ve bagaj işlemlerini tamamladıktan sonra güvenlik kontrollerinden geçerek uçağın biniş kapısına gelen yolcuların uçağa alım işlemlerinde (boarding) değişikliğe gitti.

Uçakların yerde kalış süresini azaltmak ve boarding işleminin daha hızlı yapılabilmesi için en arka koltuklardan başlayarak gruplar halinde sıra numarasına göre yolcu alımı yapan THY, bu sıralamada değişikliğe gitti.

THY bundan böyle uçağa yolcu alımları sırasında şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına öncelik tanıyacak.

Yeni uygulamayı sosyal medya hesabından duyuran THY Genel Müdürü Bilal Ekşi "Uçaklarımıza binişte bildiğiniz gibi sıra numarasına göre sizleri almaya çalışıyoruz. Sıralamada küçük ama bizce çok anlamlı bir değişiklik yaptık. Artık ilk sırayı, öncelikli olarak şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve gazi yakınlarımıza vereceğiz. Sizlere minnettarız" ifadelerini kullandı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
THY şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına öncelik tanıyacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA