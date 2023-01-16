THY şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına öncelik tanıyacak

Uçakların yerde kalış süresini azaltmak ve boarding işleminin daha hızlı yapılabilmesi için en arka koltuklardan başlayarak gruplar halinde sıra numarasına göre yolcu alımı yapan THY, bu sıralamada değişikliğe gitti.

THY bundan böyle uçağa yolcu alımları sırasında şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına öncelik tanıyacak.