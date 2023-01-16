THY şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına öncelik tanıyacak

Türk Hava Yolları (THY) bilet ve bagaj işlemlerini tamamladıktan sonra güvenlik kontrollerinden geçerek uçağın biniş kapısına gelen yolcuların uçağa alım işlemlerinde (boarding) değişikliğe gitti.
Uçakların yerde kalış süresini azaltmak ve boarding işleminin daha hızlı yapılabilmesi için en arka koltuklardan başlayarak gruplar halinde sıra numarasına göre yolcu alımı yapan THY, bu sıralamada değişikliğe gitti.
THY bundan böyle uçağa yolcu alımları sırasında şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına öncelik tanıyacak.
Yeni uygulamayı sosyal medya hesabından duyuran THY Genel Müdürü Bilal Ekşi "Uçaklarımıza binişte bildiğiniz gibi sıra numarasına göre sizleri almaya çalışıyoruz. Sıralamada küçük ama bizce çok anlamlı bir değişiklik yaptık. Artık ilk sırayı, öncelikli olarak şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve gazi yakınlarımıza vereceğiz. Sizlere minnettarız" ifadelerini kullandı.