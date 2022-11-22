TOGG’un başına dünyanın konuştuğu Gölcüklü getirildi

Türkiye'nin 2023 vizyonundaki en önemli projelerinden biri olan TOGG'da çok önemli bir gelişme yaşandı. TOGG'un CEO'su Gürcan Karakaş, Ağustos ayında yaptığı açıklamada, TOGG'un öncelikli hedeflerinden birinin ihracatta Avrupa pazarının olduğunu aktarmıştı.Kısa bir süre sonra bu hedefe uygun, nokta bir atış yapıldı. Almanya'da faaliyet gösteren ünlü mühendislik firması FEV'in Asya Başkan Yardımcılığı ve Türkiye CEO'luğu görevini yürüten Dr. Taner Göçmez, TOGG bünyesine katıldı. Gölcüklü Dr. Taner Göçmez, TOGG'un Avrupa Ekip Lideri ve TOGG Devreye Alma Proje Direktörü olarak 21 Kasım Pazartesi günü itibarı ile görevine başladı.

TERSİNE BEYİN GÖÇÜ

Körfez eczanesinin sahibi, Kocaeli'nin tanınan isimlerinden Caner Göçmez'in kardeşi, Gölcük Piri Reis İlkokulu ve Gölcük Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören, Taner Göçmez'in böylesi önemli bir göreve getirilmesi hem ülke hem de kent için önemli bir gelişme oldu. Taner Göçmez'in Alman mühendislik devi FEV'i bırakıp TOGG'da kritik bir göreve gelmesi, tersine beyin göçü olarak nitelendirildi.

DR. TANER GÖÇMEZ KİMDİR?

Gölcük doğumlu olan Dr. Taner Göçmez, Gölcük Piri Reis İlkokulu, Gölcük Anadolu Lisesi ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Kariyerine daha sonra 2002'de Lisans, 2004'de Endüstri Müh. METUM.Sc. & Doktora ve 2010'da Makine Müh. RWTH Aachen Üniversitesinde devam etti. 2002 ve 2008 yılları arasında FEV'de çeşitli aktarma organları geliştirme projelerinde proje mühendisi, takım lideri ve proje yöneticisi olarak yer aldı. 2009'da Doğu İş Alanında İş Geliştirme Müdürü olarak proje edinimine geçti.2011 yılında Doğu İş Geliştirme Bölgesi Direktörü ve FEV Türkiye Genel Müdürü oldu.2016 yılında Doğu İş Geliştirme Bölgesi Kıdemli Direktörü olarak terfi etti. Taner Göçmez, 2018 yılında bu yana FEV Asya Başkan Yardımcısı görevine getirildi.21 Kasım Pazartesi günü itibarı ile Taner Göçmez, TOGG Avrupa Ekip Lideri ve TOGG Devreye Alma Proje Direktörü görevine getirildi.

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