Trabzon Şehir Hastanesi inşaatı hızla yükseliyor

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yanındaki dolgu alanında yapımına başlanan Trabzon Şehir Hastanesi'ndeki çalışmalar sürüyor. Toplam 900 nitelikli yatak sayısı sahip olacak şekilde projelendirilen ve bin 461'e tamamlanacak şekilde yatak kapasitesi arttırılabilir durumda olan Trabzon Şehir Hastanesi inşaatının kaba inşaatı tamamlandı. Kentteki yoğun bakım kapasitesini 2 katına çıkartacak olan Trabzon Şehir Hastanesi'nde 300 poliklinik ve 33 ameliyathane olacak. 4 bin 300 fore kazığın kullandığı şehir hastanesinde AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Yılmaz Büyükaydın, Vehbi Koç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu incelemelerde bulundu.
İncelemenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonu Başkanı ve Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Trabzon Şehir Hastanesi'nin Türkiye'nin en modern şehir hastanelerinden biri olacağını söyledi. Karaismailoğlu, "İnşallah önümüzdeki yıl tamamlayarak Trabzon'un, Karadeniz'in ve Türkiye'nin hizmetine sunacağız. Bütün alanların olduğu dünyanın en modern hastanelerinden bir tanesi Trabzon'da inşa ediyoruz. Çok yoğun bir çalışma. 500'ün üzerinde bir çalışan ile birlikte çok yoğun çaba var. İnşallah çok güzel hizmetler ve sağlıklı Trabzon için önemli bir katkı olacak" diye konuştu.
Ekip halinde Trabzon'un sorunlarını masaya yatırdıklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Trabzon'un daha da gelişmesi, büyümesi ve cazibe merkezi olması için önemli planlarımız var. İnşallah bunlar bittiğinde Trabzon Türkiye'nin parlayan yıldızı olmaya devam edecek. 44 kilometrelik Güney Çevre Yolu'nun 36 kilometresi tünel olarak projelendirildi. Birinci etabında yoğun bir çalışma var. Kanuni Bulvarı'nı ise Boztepe tünelleri ile Çukurçayır'a bağladık. Şimdi de Çukurçayır üzerinden sahil yoluna bağlamak içinde önemli çalışmalar devam ediyor. Karayolları alanında Trabzon genelinde önemli çalışmalar var. Bir taraftan turizm sezonu da canlanmaya başladı. Özellikle Trabzon'a gelen turistlerin rahat ve huzurlu bir şekilde tatillerini yapmaları ve tekrar Trabzon'u tercih etmeleri için üzerimize önemli görevler var. Bunu yerine getirmek için hem bilinçlendirme çalışmaları bir taraftan hem de hizmet kalitesinin arttırılması açısından da ilimizin en önemli konularının başında gelmektedir. Trabzon Havalimanı'mızın geçici olarak yeni havalimanından önce mevcut kapasitesinin genişletilmesi ve dış hatlar terminalinden ilave binalar ve CIP binasının inşaatı hızlıca sürüyor. Önümüzdeki günlerde Bakanımız ile CIP binasını ve özellikle dış hatlarda yaptığımız ilavelerin açılışlarını yapacağız. Yeni havalimanımızın planlarımı diğer taraftan devam ediyor" şeklinde konuştu.