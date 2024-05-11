Trabzon Şehir Hastanesi inşaatı hızla yükseliyor

Ekip halinde Trabzon'un sorunlarını masaya yatırdıklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Trabzon'un daha da gelişmesi, büyümesi ve cazibe merkezi olması için önemli planlarımız var. İnşallah bunlar bittiğinde Trabzon Türkiye'nin parlayan yıldızı olmaya devam edecek. 44 kilometrelik Güney Çevre Yolu'nun 36 kilometresi tünel olarak projelendirildi. Birinci etabında yoğun bir çalışma var. Kanuni Bulvarı'nı ise Boztepe tünelleri ile Çukurçayır'a bağladık. Şimdi de Çukurçayır üzerinden sahil yoluna bağlamak içinde önemli çalışmalar devam ediyor. Karayolları alanında Trabzon genelinde önemli çalışmalar var. Bir taraftan turizm sezonu da canlanmaya başladı. Özellikle Trabzon'a gelen turistlerin rahat ve huzurlu bir şekilde tatillerini yapmaları ve tekrar Trabzon'u tercih etmeleri için üzerimize önemli görevler var. Bunu yerine getirmek için hem bilinçlendirme çalışmaları bir taraftan hem de hizmet kalitesinin arttırılması açısından da ilimizin en önemli konularının başında gelmektedir. Trabzon Havalimanı'mızın geçici olarak yeni havalimanından önce mevcut kapasitesinin genişletilmesi ve dış hatlar terminalinden ilave binalar ve CIP binasının inşaatı hızlıca sürüyor. Önümüzdeki günlerde Bakanımız ile CIP binasını ve özellikle dış hatlarda yaptığımız ilavelerin açılışlarını yapacağız. Yeni havalimanımızın planlarımı diğer taraftan devam ediyor" şeklinde konuştu.