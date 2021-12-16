Trafik Kanal İstanbul’a yönlendirilecek! İstanbul Boğazı yeni faaliyetleriyle göz kamaştıracak





BOĞAZ KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLERDE KULLANILACAK

Rapora göre, Kanal İstanbul projesi kapsamında, 2023 ile 2035 yılları arasında bir dizi düzenleme hayata geçirilecek. Buna göre, Kanal İstanbul'un gemi trafik yönetimi, kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri ve acil durum hizmetlerinin tamamını kapsayan kanal emniyeti sağlanacak, bunun için işletme modeli belirlenecek. Kanal İstanbul ve Marmara Denizi için demirleme alanları ve kılavuz alma-bırakma noktaları belirlenecek. Kanal İstanbul hizmete alınarak, İstanbul Boğazı'ndaki trafik kademeli olarak kanala yönlendirilecek. Bu kapsamda, Kanal İstanbul içinde yer alan liman projeleri için işletme modelleri belirlenecek. Uzun dönemde ise Kanal İstanbul'un İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin azalmasına sağladığı katkı ile İstanbul Boğazı'nın kültürel ve sportif faaliyetler için vatandaşlarca kullanılması sağlanacak, bu kapsamda düzenlemeler yapılacak, yatırımlar hayata geçirilecek.