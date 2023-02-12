TÜGVA deprem bölgesindeki depremzedelere yardım eli uzatıyor

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Fatih Yüksel, depremin yaşandığı 6 Şubat'tan bu yana bölgede bulunduklarını söyledi.

Bölgede insanların evlerine giremediklerini ve evlerin yıkıldığını ifade eden Yüksel, "TÜGVA olarak ilk günde buraya çadırları kurduk, çay ve çorba ikramında bulunduk. Bunun yanı sıra sağlık çadırımızı, enerji noktamızı kurduk. Arabada, çadırda yaşayanlar marketimizden ihtiyacını karşılıyor. Isıtıcı, elbise ve battaniye yardımlarında bulunuyoruz" dedi.

Yüksel, bölgedeki depremzedelere sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği, gece çayı ikram ettiklerini belirterek, doktorların ilaç ve pansuman hizmeti verdiklerini dile getirdi.

"YAĞMUR, KAR, ÇAMUR DEMEDEN SEVKİYATIMIZ DEVAM EDİYOR"

Bölgeye çok sayıda yardım tırı getirdiklerini anlatan Yüksel, şöyle devam etti:

"Tırlardaki malzemeleri indiriyoruz ve bir saat içerisinde ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Türkiye'nin her yerinden TÜGVA gönüllüsü kardeşlerimiz şu anda burada. Biz artık burada nöbet sistemine geçtik. Teşkilatımız sırasıyla yorgunluğu alacak şekilde gelmeye devam ediyor. Tüm yurtlarımız şu anda vatandaşımızın barınması için açılmış durumda, misafir ediyoruz. Bu şekilde hizmetlerimiz devam ediyor. Yağmur, kar, çamur demeden tüm köylerimize, ücra mahallemize ihtiyaç sahibi yerlere buradan sevkiyatımız devam ediyor. 7-24 bunu yapıyoruz. Hiç durmadan köylerimize ulaşım sağladık, oralardaki vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz."

Yüksel, Azerbaycanlı gençlik vakıflarının ilk gün kendilerini aradıklarını ve duygusal bir görüşme yaptıklarını söyledi.

Azerbaycan'ın kardeş ülke olduğunu ve ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Yüksel, "İlk gün aradılar 'neye ihtiyacınız varsa biz yanınızdayız' dediler. Türkiye'ye ilk ekip gönderen ülke Azerbaycan'dır. Azerbaycan 100 genciyle bize desteğe geldi. Kardeşlerimiz şu an ellerini işlere attılar." ifadelerini kullandı.

Yüksel, ihtiyaç sahiplerinin kurum telefonları ve sosyal medya hesapları üzerinden kendileriyle iletişime geçebileceğini ve talepleri karşılayacaklarını sözlerine ekledi.