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Giriş Tarihi: 10.3.2022

Türk gayrimenkul sektörü Fransa’ya çıkarma yapacak

Türk gayrimenkul sektörü Fransa’ya çıkarma yapacak
HER yıl Fransa'nın Cannes şehrinde gerçekleştirilen gayrimenkul fuarı MIPIM 2022, 15 Mart'ta kapılarını açacak. Türkiye'yi "İstanbul Pavilyonu" ile gayrimenkul platformu GYODER temsil edecek. Fuarın ilk günü Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanın Murat Kurum İstanbul Pavilyonu'nun uluslararası açılışını gerçekleştirecek. GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, "Bu sene GYODER olarak ana amacımız MIPIM'deki kurumsal yabancı yatırımcılarla birebir görüşmelerin sağlanabilmesi için gerekli altyapıyı oluşturmak. Bunun için etkili bir program hazırladık. Fuarın ikinci günü Carlton Hotel'de düzenleyeceğimiz yabancı yatırımcı kahvaltısı programın en önemli organizasyonu. Kahvaltıda Amerikalı stratejist ve siyaset bilimci Dr. George Friedman'ı ağırlayacağız" dedi.
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Türk gayrimenkul sektörü Fransa’ya çıkarma yapacak
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