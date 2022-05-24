Türk sigorta kardeşliği

Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) organizasyonunda 11'incisi kutlanan Sigorta Haftası'nda, önemli bir işbirliğine imza atıldı. 23-29 Mayıs tarihlerini kapsayan Sigortacılık Haftası'nın ikinci gününde, Türk dünyası sigorta konseyi kuruldu. Türkiye sigorta sektörü adına TSB, Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerinden Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'daki kuruluşlar ile mutabakat zaptına imza atıldı. Sigorta sektörünün ve sigorta pratiklerinin geliştirilmesine destek olmak, teknik uygulamalara ve altyapıya ilişkin bilgi ve deneyim paylaşımına zemin sağlamak üzere bir platform kurulması için imzalanan işbirliği anlaşması ile farklı güçlü yönleri olan ülkeler bir araya gelecek.Mutabakat zaptı imzaladıklarını ve alt komitelerle de detay çalışmaları yapacaklarını belirten TSB Başkanı Atilla Benli, "Değer birliğini anlamış topluluklar olarak Türk devletleri sigorta konseyine bu anlamda kurarsak bunun gerçekten maddi anlamından daha çok sektörlerin büyümesi gelişmesi ülkelerinin OECD seviyesine hızlı bir şekilde yükselmesi adına önemli olur. Gönül coğrafyamızda potansiyellerine çok daha önce açığa çıkartıp birlikte omuz omuza birbirimizi geliştirerek bir güç birliği kurmak çok daha önemli. Özellikle Ukrayna savaşı nedeniyle getirilen yaptırımlar nedeniyle de doğru bir zamanlama" dedi.Sigorta Haftası etkinliklerinin 26 Mayıs Perşembe günü 16.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşecek Dağıtım Kanalları Paneli webinarı ile sürecek. Webinarın açılış konuşmalarını SEDDK Başkan Vekili Ali Ersoy, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli yapacak. TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı'nın moderatörlüğünde gerçekleşecek olan Dağıtım Kanalları webinarında Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Fiba Emeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, TOBB SAİK Başkanı Levent Korkut ve Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Başkanı Ferhan Özay panelist olarak katılacak.AZERBAYCAN sigortacılık sektörünün çatı örgütü Azerbaycan Sigortacılar Derneği Genel Müdürü Elmar Mirsalayev, Azerbaycan sigorta sektörünün zorunlu trafik sigortası alanında yüzde 100'lük bir oranda olduğunu belirtti ve diğer alanlarda penetrasyonu artırmak için bu işbirliğinin oldukça önemli olduğunu dile getirdi. Elmar Mirsalayev, ülkeler arasında ilk olarak Türklük ikinci olarak coğrafi anlamda bir birliğin olduğunu ve bunun ekonomi ve sigorta alanında da birbirini tamamlayan bir hal alabileceğini vurguladı. Reasürans tarafında ise bu işbirliğinin önümüzdeki dönemde önemli bir fırsat yaratabileceğinin altını çizdi.Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, sigorta sektörünün potansiyeline dikkat çekti. Benli, Türkiye sigortacılık sektörü penetrasyon oranının mevcut yüzde 2.2 oranından muadil ülkelerde gözlemlenen yüzde 4.5 seviyesine çıkması durumunda sektörün milli gelirine ilave katkısının endirekt katkılar ile birlikte 421 milyar TL'ye kadar çıkacağını vurguladı. Benli, "Bu ilave katkı milli gelirimizde yüzde 7.5 oranında bir büyümeye tekabül ediyor. Bu çalışma, sektörümüzün arzu edilen noktalara gelmesi halinde ülke ekonomimize nasıl katkı sağlayacağını açık bir şekilde gösteriyor" dedi.SİGORTA Haftası'nın bu seneki mottosunun 'Sigorta Kıymet Bilmektir' olarak belirlendigini hatırlatan Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı ve TSB Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yaşar, "Sigorta kendi kıymetinizi bilmektir. Sürdürülebilir ve öngörülebilir bir hayat için yaşamın her anında karşı karşıya kalınan risklerden korunmak için sigortasız olmaz. Geleceğe güvenle bakmanın yolu da huzuru da sigortayla olur" dedi. Sigorta haftası etkinlikleriyle sigorta ve sigortacılık hakkında farkındalığın artırılması, temel sigorta bilgilendirme ve bilinçlendirmesinin yapılabilmesi, medyanın ve dolayısı ile birey ve kurumların ilgisinin artırılması bu sayede sigortalılık oranının artırılmasının hedeflendiğini kaydeden Yaşar, "Bu sayede toplanan sigorta primleri ve bireysel emeklilik katılımlarının yaratacağı tasarruflar, ülkeye enflasyona yol açamayan uzun vadeli kaynak yaratacaktır. Bizlerin bireysel ve kurumsal olarak sahip olduğumuz varlıklar, makro düzeyde ülkemizin hepimizin varlıklarıdır, bunların sigorta ile korunması istihdamın korunması , vergi gelirlerinin korunması , tasarrufların kaynağa yani yatırıma dönüşmesi anlamına gelmektedir" ifadelerini kullandı.TÜRKİYE Sigorta Birliği tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında, İstanbul'un asırlık sigorta haritaları sergilendi. TSB, İstanbul'un 100 yıllık tarihi sigorta haritalarını Galataport İstanbul'da düzenlenen Sigorta Haritaları Sergisi'nde katılımcılarla buluşturdu. Kartograf Jacques Pervititch tarafından hazırlanan ve İstanbul'un çeşitli semtlerini gösteren haritalar, Swiss Otel'de düzenlenen zirve kapsamında da sergilendi. Atilla Benli, birlik arşivlerinde korunmaya devam eden bu kıymetli eserlerin, uzmanların kullanımına sunulduğunu söyledi. Benli, "Sigorta Haftası vesileyle bu arşivin bir bölümünü gün ışığına çıkarmak, kıymetlerimizi uluslararası katılımcılarla paylaşmak bizim için gurur vesilesi" dedi.