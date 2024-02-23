Türkiye-ABD GreenTech Heyeti bir araya geldi

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler'de yapılan Türkiye-ABD GreenTech Heyeti çalışma toplantısında, Türkiye'nin ABD ile iyi ilişkileri olduğunu söyledi.

Yeşil teknoloji odaklı bir misyonun ilişkilerin ilerletilmesi için dönüm noktası olacağını dile getiren Tuzcu, "Biz ABD ile ekonomik ilişkileri daha fazla ilerletmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Karşılıklı ilişkilerin daha da artırılması gerektiğini vurgulayan Tuzcu, "Hem ülkelerimize hem de 3. ülkelere de yatırım yapmalıyız. 2 bini aşkın ABD'li şirket Türkiye'de mevcut. Bu son 20 yılda 14 milyar dolarlık yatırıma tekabül ediyor. Ekonomiye olan katkıları ise 60 milyar dolardan fazla. 100 binden fazla kişiyi Türkiye'de istihdam ediyorlar. Türkiye'den ABD'ye yatırım yapmış şirketler de var. Onlar da ABD'deki yatırımlarını ve yeşil teknoloji alanındaki yatırımlarını artırıyorlar. ABD'deki yeni yönetmelik ışığında o pazara yatırım yapmaya çok daha istekliler. Çünkü o piyasada büyük bir potansiyel görüyorlar." diye konuştu.

Tuzcu, ABD'de Türkiye'den gelen çeliğe uygulanan vergilerin kaldırılması gerektiğini, çelik konusunda Türkiye'nin ABD'nin sorununun parçası olmak istemediğini dile getirdi.

Bu konunun iki ülkenin dostluğunu ve işbirliğini yansıtmadığını belirten Tuzcu, Türkiye'nin genelleştirilmiş tercihler sistemi konusundaki statüsünü geri istediğini vurguladı.

Tuzcu, Türkiye'nin yeşil ekonomi anlamında ciddi potansiyeli olduğuna işaret ederek şunları söyledi:

"Yeşil mutabakat girişimini uygulamak için ciddi istek var. TBMM'de yeni İklim Kanunu hazırlanmakta. Yeşilin geleceğimiz olduğunu görüyoruz. Buna aynı zamanda dijital dönüşüm de takviye edilecek. Burada işbirliği çok önemli. Halihazırda birlikte çalışan bazı şirketler var. Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesi yakın zamanda toplam kapasitemizin yüzde 53'ünü teşkil eder hale geldi. Bu alanda daha fazla işbirliği yapmalıyız. İklim değişikliği uluslararası bir sorun ve çalışmalarımız da uluslararası olmalı. İşbirliğimiz önemli bir örnek teşkil edecektir."

"ABD'Lİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE'YE DAHA FAZLA YATIRIM YAPMAYA DAVET EDİYORUZ"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da ABD Ticaret Odası ile iki ülke arasındaki iş ilişkilerinin gelişmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Türk iş dünyasının çatı kuruluşu olarak Türkiye-ABD ilişkilerine öncelik verdiklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Türkiye-ABD ilişkilerinin üç boyutu olduğunu düşünüyoruz, askeri-politik ve ekonomik. İlişkilerimizin ekonomik ayağının giderek güçlenmesinden mutluluk duyuyoruz. Ekonomik ilişkiler, Türk-ABD askeri ve siyasi ortaklığına da ciddi destek verecek. Ticari ilişkilerimizi geliştirmeye, daha iyi bir yatırım ve iş ortamı sağlamaya odaklandık. Yatırımlar ekonomik ilişkilerimizin önemli bir boyutu haline geldi." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, ABD'nin, yurt dışındaki Türk yatırımları için bir numaralı destinasyon olduğunu, Türk şirketlerinin ABD'de 9,7 milyar dolar yatırım yaptığını söyledi.

Karşılıklı yatırım potansiyelinin önemine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"ABD'li yatırımcıları Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmaya davet ediyoruz. Chicago'da ikili yatırım ve ticarete yardımcı olacak ticaret merkezi açtık. İkili ticaret hacmi 2023'te 33 milyar dolar gibi rekor bir seviyeye ulaştı ve yükseliş eğilimi devam ediyor. Türkiye ve ABD, ikili ticareti 100 milyar dolara çıkarmayı hedeflemiştir, bu hedefe ulaşılabilir. Türk ekonomisinin üretim kapasitesi ve Türkiye'nin yatırım ortamı bu hedefe ulaşmamıza yardımcı olacak. Ticaret ve yatırım açısından birçok fırsatımız var. Türkiye olarak İtalya ve Çin arasında en büyük sanayi üretim hacmine sahip ülkeyiz. Otomotiv, beyaz eşya, inşaat malzemeleri ve konfeksiyonda Avrupa'nın ana tedarikçisiyiz."

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin turizmde dünyada en çok ziyaret edilen ilk 5 ülke arasında yer aldığını belirterek, küresel müteahhitlik hizmetlerinde dünyanın önde gelen 250 firmasının 42'sinin Türk firması olduğunu dile getirdi.

İki ülke arasındaki ticaretin daha liberal olması gerektiğinin altının çizen Hisarcıklıoğlu, şunları ifade etti:

"Serbest ticaret anlaşması ya da tercihli ticaret anlaşması karşılıklı ticaretin önünü açacaktır. Türkiye, farklı nedenlerle ABD'nin genelleştirilmiş tercihler sisteminin dışında bırakıldı. Türkiye'yi bu sisteme tekrar entegre etmenin yollarını aramalıyız. Bir diğer konu da Section 232. Bu tedbirler nedeniyle 2017-2022'de Türkiye'nin ABD çelik ithalatındaki payı düştü. ABD yönetimini Türkiye'yi Section 232 tedbirlerinin dışında tutmaya ikna etmek için desteğinize ihtiyacımız var. Bir diğer konu da Türkiye'nin ürünlerine yönelik yaptırımlar. Bu sorunları aşıp daha fazla ticaret ve yatırıma odaklanmalıyız. Ortaklığımıza yeni ürünler ve sektörler ekleyebiliriz. Yeşil teknoloji misyonu bu yönde atılmış önemli bir adım olacak. Yeşil ve dijital dönüşüm, sağlıklı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyümenin lokomotifi olacak."

"YEŞİL DÖNÜŞÜM TÜRKİYE'DEKİ EKONOMİK BÜYÜME İÇİN FIRSAT"

ABD Başkanlık İklim Özel Temsilciliği Kıdemli Danışmanı, Büyükelçi David Thorne, ABD Ticaret Odası ve TOBB arasındaki "GreenTech" ortaklığının önemli olduğunu, bu ortaklığın yeşil gündemle devam etmesini istediklerini söyledi.

ABD ile Türkiye arasındaki işbirliğini daha da güçlendirmek için Türkiye'ye geldiklerini belirten Thorne, "Birlikte çalışarak küresel iklim krizine çözüm ararken Türkiye'nin yeşil dönüşümüne de katkıda bulunmaya çalışacağız. Birlikte daha yeşil geleceğe doğru hareket etmemiz mümkün." dedi.

Thorne, Türkiye'nin yeşil enerji dönüşümünü desteklemekle kalmayacaklarını, küresel anlamda da bu dönüşümü destekleyeceklerini ifade etti.

Yönetimler arasındaki diyalogla sağlam yatırım ortamı oluşturacaklarını dile getiren Thorne, şunları kaydetti:

"İş dünyası liderleriyle bir araya gelerek önümüzdeki fırsatları değerlendirip Türkiye'de birlikte çalışmanın yollarını buluyoruz. Şirketler arasında da verimli görüşmeler oluyor. GreenTech misyonu iklimle ilgili çözümlerin ekonomik bir fırsat olduğunu da gösterdi. Sürdürülebilir bir yolda ekonomilerin ilerlemesi büyüme açısından da önemli. Yeşil dönüşüm Türkiye'deki ekonomik büyüme için fırsat. ABD de her zaman ortağınız olmaya devam edecek, bu yöndeki çabalarınıza Paris Anlaşması uyarınca katkıda bulunmaya çalışacak."

Thorne, ABD'li şirketlerin yeşil dönüşüm konusunda Türkiye'de iş yapmasının önemli olduğunu, Türkiye'de güçlü, istikrarlı bir liderlik ve özel sektörle yakın işbirliği gördüklerini söyledi.

ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Marty Durbin de Oda olarak yeşil dönüşüm, emisyonların azaltılması ve iklim değişikliği konusunda Türkiye ile ABD arasında iddialı hedefler belirlediklerini bildirdi.

Özel sektörün bu tür çabalarda önemli bir ortak olduğuna işaret eden Durbin, "İklimle ilgili çözümleri de iş dünyası sağlayacak. Özel sektör olarak yeşil dönüşümü ve enerji dönüşümünü hızlandırırken aynı zamanda enerji güvenliğini de güçlendirebiliriz. Ortak çalışırsak her ikisini de başarmamız mümkün." diye konuştu.