Türkiye-Avusturya Kış Turizm Zirvesi Erciyes’te düzenlenecek

Uluslararası standartlarda bir kış sporları ve turizm merkezi haline gelen Erciyes, kayak ve dağ sporları ile ilgili birbirinden farklı sosyal, sportif, ulusal ve global etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.Kayseri Erciyes A.Ş. ve Avusturya Ticaret Ofisi iş birliği ile düzenlenecek.

Advantage Austrıa Kış Turizm Zirvesi 18-19 Mart tarihleri arasında Kayseri Erciyes'te yapılacak.Türkiye'deki tüm kayak merkezlerinin yöneticileri ile Avusturyalı üreticilerin bir araya geleceği Avusturya - Türkiye Kış ve Dağ Turizm Zirvesi, Erciyes Kayak Merkezi'nde iki gün sürecek.

Zirvede iklim değişikliğinin dağ turizmine etkisi, kış ve dağ turizm alt yapısı, Türkiye'deki turizm alt yapı projeleri için finansman desteği gibi konular masaya yatırılacak.

Türkiye'nin dört bir yanındaki kayak merkezleri Erciyes'te Avusturyalı tedarikçi firmalar bire bir görüşme imkânı da elde edecek. Etkinliğin ikinci gününde zirveye katılan misafirler arasında kayak yarışı da yapılacak.

TÜRK VE AVUSTURYALI TEMSİLCİLER BİR ARAYA GELECEK

Yapılacak organizasyon ile ilgili bir açıklama yapan Avusturya Ticaret Müsteşarı Georg Karabaczek, "Bilindiği üzere Avusturya kış sporları endüstrisinin dünya çapında öncüsü ve ana ihracatçısı rolünü üstlenmektedir. Bizler de Türkiye'de Avusturya Ticaret Ofisi olarak sektörün Avusturyalı dünyaca ünlü ve güvenilir markalarını Türk kayak merkezi yetkililerinden oluşan yaklaşık 60 temsilci ile Erciyes'te bir araya getirmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

DÜNYACA ÜNLÜ MARKALAR ERCİYES'E GELİYOR

Kayseri Erciyes A.Ş. Yön. Kur. Bşk. Dr. Murat Cahid Cıngı ise; "Avusturya Büyükelçiliği ve Ticaret Ofisi ile birlikte dağ ve kış turizminin ele alınacağı bu önemli zirveyi Erciyes'te gerçekleştirecek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kış turizmin ülkemizde gelişmesi için, Erciyes olarak, ulusal ve dünya pazarında birçok çalışma yaptık ve yapmaya devam edeceğiz.

Kayak sektöründeki iş birliği fırsatlarının gelişmesi iki ülke için büyük önem arz ediyor. Bu vesile ile Avusturyalı dünyaca ünlü markalar ile kış turizmi profesyonelleri dağımızda bir araya gelecek, istişarelerde bulunacak; bu da ülkemiz için çok faydalı çıktılar üretecek. Erciyes Master Planı kapsamında Avusturyalı üreticilerle altyapıda çok yoğun çalıştık; artık kış turizmi alanında da işbirliği içine girerek ilişkilerimizi kuvvetlendiriyoruz. Bu yönde sürekli olarak Ticaret Müsteşarı Georg Karabaczek ile istişarelerde bulunuyoruz. İlerleyen zamanlarda daha önemli işbirliklerine birlikte imza atacağız." dedi.