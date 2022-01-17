‘Türkiye BBVA için stratejik bir ülke’

GARANTİ Bankası
'nın İspanyol sahibi BBVA hissedarlarına 2021 ve 2022 yılı için 7 milyar euroluk ödeme yapmayı planladıklarını duyurdu. BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres
, 7 milyar euroluk rakam içinde büyüklüğü 3.5 milyar euroluk hisse geri alım planının yaklaşık 1.5 milyar euroluk bölümünün de dahil olduğunu vurguladı. BBVA'nın geri hisse geri alım planının önemli bir kısmını Garanti Bankası hisseleri için yaptığı teklif oluşturuyor. Torres, Garanti Bankası hisseleri için yapılan teklife dikkat çekerek "Türkiye
, BBVA için uzun vadeli potansiyeline önem verdiğimiz stratejik bir ülke" dedi.