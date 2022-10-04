Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi Trabzon’da gerçekleşti

"2023 İhracat Vizyonu ve Yeni Fırsatlar" panelinin moderatörlüğünü Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör yaptı. Panelde konuşan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Hamdi Gürdoğan, çayda 120 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Turistlerin de Türk çayına alışmasının ihracatı desteklediğine işaret eden Gürdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çay imalatı yapan firmalarımızın ihracata yönlendirilmesini sağlıyoruz. Çay ve fındıkta ihracatımızı ilerleyen dönemde yüzde 50 artırmayı hedefliyoruz. Tatlı akarsu havuzlarında büyüyen Türk somonu, yurt dışında rağbet görüyor. Bugün üç yıllık talebi dolmuş durumda. Firmalarımız talebi karşılayamıyor. Tarım ve Orman Bakanlığımızın denizlerde yeni üretim alanları tahsis etmesi bu noktada önem kazanıyor. Türk somonu, ülkemize yüksek döviz kazandıracak sektörlerin başına geliyor. İhracatı yüzde 156 artışla 164 milyon dolara ulaştı. Türkiye'den Rusya, Çin, Japonya ve Vietnam'a ihraç ediliyor. Vietnam'a giden ürünler suşi olarak, oradan tekrar Japonya'ya ihraç ediliyor. Bizim de serbest ticaret anlaşmamız olması halinde direk yollayabileceğiz. Türk somonu Norveç somonuna göre daha iyi olduğu için yüksek talep görüyor. Bütün balıkçıları aynı havuzda toplayarak üretim, ihracat yapmak istiyoruz. O zaman ihracatı üst seviyelere çıkartacağız" dedi.

"Endüstri bölgesiyle 200 fabrika kurulacak"

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Suat Hacısalihoğlu da OSB'lerde üretimlerin geleneksel yöntemlerle yapıldığını, kilogram başına ihracatın ancak teknoloji ile yükseltilebileceğini söyledi. 2017'de çıkan Endüstri Bölgeleri Kanunu ile Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi projesini hazırladıklarını belirten Hacısalihoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız bunu onaylamıştı. İlk çıkan kanunda Trabzon ve Filyos vardı. Bugün bakıyorsunuz 23 tane endüstri bölgesi müracaatı var. Uzun vadede, yüksek teknolojik ürünlerin üretilebileceği yerlerin endüstri bölgeleri olabileceğini görüyoruz. Özel sektörün bunu görerek hızla hareket ettiğini görüyoruz. Dünya örneklerinde de endüstri bölgelerinin öne çıktığını, teknoloji üretiminin buralarda olduğunu görüyoruz. Trabzon'da yatırım adası endüstri bölgesinin 2017-2018'de başlattık, ihale aşamasına, yani yatırım programına kadar getirdik. Amacımız, alt yapısı kamu tarafından yapılan endüstri bölgelerinde yaklaşık 200 fabrikanın kurulması ve bu fabrikalar da tamamen orta ve yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesidir" diye konuştu.

"AB'DEKİ DURAKSAMAYI FIRSAT BİLEREK ÇALIŞMALARI HIZLANDIRALIM"

T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, AB hedeflerinin ihracat açısından çok önemli bir unsur olduğunu vurguladı. 16 Temmuz 2021'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile AB Yeşil Mutabakat Eylem planı oluşturulduğunu anımsatan Ağar, bu yöndeki çalışmaları şöyle anlattı:

"Eylem planlarını takip etmek için bir çalışma grubu var. Devletimiz, ikili ve uluslararası fonlar konusunda Birleşmiş Milletler, EBRD gibi kuruluşlarla 3,2 milyar dolarlık bir finansman paketi oluşturdu. Bu paketten ilgili projeleri geliştirmek koşuluyla yararlanma imkânı var. Aynı zamanda Türkiye yatırım platformu oluşturma çalışması var. Bu platform aracılığıyla firmaların bulacağı fonlara AB garantisi sağlanmaya çalışılacak. Sürdürülebilir bankacılık stratejisi oluşturuldu. Yeşil dönüşüm yapmak isteyenlere yeni krediler verilecek."

Avrupa Birliği'nin bugünkü durumuna işaret eden Ağar, sürdürülebilirlik konusuna ilişkin, "Bizim belki bu duraksamayı fırsat bilerek çalışmaları hızlandırmamız lazım" dedi.

"8 MİLYON EURO HİBE PROJESİYLE SEKTÖRLERDE ÖLÇÜMLEME BAŞLATTIK"

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, son 5-6 yıldır her sektörün kendini sürdürülebilirlik konusunda hazırlamaya çalıştığını, otomotiv sektörünün bu konuda önde olduğunu vurguladı. Gültepe, "Yine hazır giyim, tekstil, lojistik, kimya sektörüne yönelik, AB kapsamında, almış olduğumuz 8 milyon Euro'luk hibe projesiyle sektörde ölçümleme başlattık. 'Şu anda mevcut durum nedir? Geliştirilmesi gereken alanlar nedir?' yönünde ölçüm çalışmaları bunlar... TİM olarak, sanayide sürdürülebilirlik 12 eylem maddesini de açıklamıştık. Geçen hafta TİM'de 60-70 kişilik sanayide sürdürülebilirlik komitesini toplayarak ne yapabilir yönünde çalıştaya başladık" dedi.

Sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm konusunda her birliğin kendisini hazırlaması gerektiğinin altını çizen Gültepe, "Karbon ayak izi miktarı bakımından yüzde 12'ye kadar olan vergiler var. Rekabetin yoğun olduğu ortamda bu vergiler rekabetimizi düşürür. Son bir yılda yeşil fabrikalar önem kazandı. Sanayiciler üretim yaparken çevreye duyarlı üretim olanaklarını ortaya koydu. Solar paneller enerji ihtiyacı için önemli. Çıkan teşvik sistemiyle bu alanda atılım var. Bizim de dört ayrı fabrikamızda enerjiyi kendimiz karşılamaya çalışıyoruz. Hazır giyim ve tekstil sektörü de bu alanda çalışmalarını hızlandırmalı. Enerji ihtiyacımızı kendi imkanlarımızla karşılamamızın, cari açığın da düşürülmesine katkısı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"YENİ NESİL DESTEK PAKETLERİ YÜRÜRLÜĞE KOYDUK"

Zirve kapsamında düzenlenen ve moderatörlüğünü Sabah Gazetesi Yazarı Feride Cem'in yaptığı "Türkiye'nin Potansiyeli ve İhracatın Finansmanı" panelinde konuşan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, ihracat desteklerinden bahsetti. İhracatın her adımına destek verildiğini söyleyen Kılıçkaya, "İhracatçılarımızın pazara girişlerini, marka tescil faaliyetlerini, yurtiçi ve yurt dışı fuarlarını, pazar araştırmalarını, yurt dışından marka satın alımlarını destekliyoruz. Yeni nesil destek paketlerini de yürürlüğe koyduk" dedi.

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney ise Eximbank'ın kuruluşundan bu yana ihracatçıları desteklemeye devem ettiğini ve dış ticaret fazlası hedefiyle faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi. Eximbank'ın 23 şube, 11 irtibat ofisiyle 34 lokasyonda sürdürdüğüne işaret eden Güney, "Türkiye'de ihracat yapan illerin yüzde 90'ında varız. Şubeleşmenin yanı sıra dijital kanallarımızı da hayata geçirdik. Türkiye'nin nakdi kredi hacminde sekizinci büyük bankasıyız. Geçen yıl 22,5 milyar dolarlık ihracata nakdi kredi desteği sağladık ve ihracat kredilerinin yüzde 52'sini karşıladık" dedi.

Banka olarak, orta ve uzun vadeli işletme finansmanı ve yatırım kredisi de verdiklerini söyleyen Güney, "Uluslararası piyasalardan en yüksek hacimli fon temin eden üçüncü banka durumundayız. Yaklaşık 9 milyar dolar kaynak sağlayarak ihracatçılarımızın kullanımına sunduk" diye konuştu.

Diğer bir ürünlerinin de alacak sigortası olduğuna işaret eden Ali Güney, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son zamanlarda alacak sigortası önem kazandı. Avrupa'da resesyon olacak, pazar çeşitlendirmesi gitmemiz gerekiyor. Çünkü yeni pazarlara gittiğimizde tahsilat riskini güvenceye alarak daha fazla ihracat yapmaya alacak sigortası güvence oluyor. Bugün Eximbank'ta 232 ülkede 65 binden fazla alıcıya ihracat sevkiyat bedellerini sigortaya aldık. Geçen yıl ilk defa Eximbank tarihinde, alacak sigortası işlem hacmi, nakdi kredileri geçti ve 23 milyar dolar alacak sigortası yaptık. Rusya-Ukrayna savaşı alacak sigortasının ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkardı. Geçen yıl toplamında alacak sigortası ve nakdi kredide 46,1 milyar doları ihracatçımıza sunduk. Eylül sonu itibariyle alacak sigorta ve nakdi kredide 34,5 milyar dolarlık destek sağladık. Bu arada sürdürülebilirlik konusunda da çalışmalarımız var. Bugün 10 milyon doların üzerindeki kredilerde sürdürülebilirlik noktasına bakıyoruz. Bu kaynak bulmada elimizi güçlendiriyor. İhracatçılarımıza sürdürülebilirlik temalı 2 milyar dolarlık kredi sunduk. Bu rakamın 2 milyar doların üzerine çıkartılması için çalışmalarımız devam ediyor. Eximbank imkanından faydalanan firma sayısı 15 bini aştı. Aynı zamanda ihracatın tabana yayılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. KOBİ'lerin taleplerine öncelik veriyoruz ve uzun vadede 75 baz puan, kısa vadede 50 baz puan indirim sağlıyoruz."

"KOBİ'LER 20 MİLYONLUK KEFALET İÇİN BAŞVURABİLİR"

İhracatı Geliştirme A.Ş. (IGE) Genel Müdürü Kasım Akdeniz da İGE'nin kuruluş amacının krediye erişimde teminat sorununu çözmek olduğunu belirterek, "Toplam kredilerde ihracat kredilerinin payını artırmak ve ihracatçı KOBİ'lerin payını artırmak hedefimiz" dedi.

Eximbank üzerinden kefalet üretmeye başladıklarını açıklayan Kasım Akdeniz, Eximbank dışındaki bankaları da dahil ederek kefalet üretmeyi hedeflediklerini, bu noktada 20 banka ile çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. İGE'nin kredi vermediğini, ihracatçıların bankalardan kredi alması için kefalet sağladığını hatırlatan Akdeniz, "Kefalet nedir? Ödemezse ben ödeyeceğim… Bizim öz kaynaklarımız 2, 5 milyar liranın üzerinde. Eximbank ile oluşturduğumuz pakette 2,5 milyarlık kaynağımızın 840 milyon TL'sini kefalet için ayırdık. Her bir liralık öz kaynağımla ortalama 18 liralık kredi üretiyorum" dedi.

İGE kefaletli kredi limitlerinin de yükseldiğine işaret eden Akdeniz, "Eylül ayı itibariyle KOBİ'ler 20 milyon liraya, KOBİ dışındaki firmalar 30 milyon liraya kadar başvurabilirler" diye konuştu.

İGE kefaleti için başvuru ücretinin bin TL olduğunu ifade eden Akdeniz, burada 6 aydan uzun kefalet başvurularında komisyon oranının yüzde 1 olduğunu söyledi. İGE olarak Eximbank'tan gelen başvuruların yüzde 94'ünü kabul ettiklerini ve 6,6 milyarlık kefalet verdiklerini söyleyen Akdeniz, "Bunun kredi karşılığı 7,3 milyar lira. Şu ana kadar ödenmeyen kredimiz olmadı" dedi.