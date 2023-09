Türkiye, zemin boyasını ilk kez ZBS Boya ile tanıdı

Türkiye'nin TPE tarafından tescilli ilk "Zemin Boyası" üreticisi olarak öne çıkan ZBS Boya, pazardaki çok büyük bir eksikliği fark edip, büyük bir riskle belki de asla talep görmeyecek bir alana yatırım yapıp, Zemin Boyaları ve zeminlerde tamamlayıcı ürün odaklı, sadece zemin segmentinde üretim yapan, inovatif ürünlerini Türkiye'ye kazandıran, ilk boya markası oldu.







Ağır yük trafiği altında aşınma yapmayan ve su geçirmez özelliklere sahip ürünleriyle zeminlerin yeniden şekillendirilmesini, renklendirilmesini, tamir edilmesini ve baştan yaratılmasını sağlayan ürünleri üretmekle kalmayıp, uygulamasında, özel ekipmanlar veya uzun kuruma ve kürlenme süreleri gerekmeyen, işçilik hizmeti alınmadan, tüketicilerin kolayca uygulayabilecekleri ekonomik ve rahat çözümler sunan, çok güçlü bir alternatif olmayı başardı. ZBS Boya, Avrupa'da yıllardır süregelen, çağımızda çok ciddi önem arz eden ve yakın gelecekte önemi daha da artacak olan, "kendin yap" (do it yourself) ürünlerini şimdiden üreterek, geleceğe doğru çok güçlü ilerleyen bir marka oldu.





AR-GE'YE VERİLEN ÖNEM ZBS BOYA'NIN ANAYASASI NİTELİĞİNDE

Araştırma ve geliştirmenin önemine dikkat çeken ZBS Boya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Yıldız, AR-GE'ye dayalı olarak büyüyen şirketlerin gelecek döneme ilişkin yatırımlarındaki artış ve verimlilik, firmaları başarıya götüren en önemli araç olduğunu söyledi. Gelişmiş üretim teknikleri ile çözüm sunan yeni ürünler üretip piyasaya sunmanın firmalarımız için ulusal ve uluslararası rekabette kaçınılmaz başarı sunacağının altını çizen Bülent Yıldız, AR-GE'nin ZBS Boya'nın anayasasının en önemli maddesi olduğunu, ZBS Boya olarak bu hususlara yapacakları yatırımların her geçen gün katlanarak artacağını aktardı.





ZBS BOYA'NIN GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ BULUNUYOR

ZBS Boya su bazlı, dekoratif boyalar üretmiyor. Tüm enerjisini ve bütçesini, ihtisas alanı olan zemin ve tamamlayıcı zemin grubu ürünlerine yatırıyor. AR-GE çalışmaları kapsamında meteorolojik yaşlandırma, presli aşındırma ve UV testleri gibi testler yaparak farklı zemin yapılarına ve yoğun trafiğe sahip endüstriyel zeminlere uygun güçlü ve dayanıklı zemin ürünleri geliştiriyor. ZBS Boya'nın ürün yelpazesi arasında ZBS Zemin Boyası, ZBS Nano Zemin Boyası, ZBS 2K Alifatik Zemin Boyası, ZBS 2K Nano Titanyum Zemin Boyası, ZBS 2K Floor Plus Zemin Boyası, ZBS Antitoz gibi 8 ayrı kategoride 60'tan fazla zemin çözümleri sunan inovatif ürünler bulunuyor. Hızlı kuruma, darbe ve aşınmalara karşı maksimum direnç ve su geçirmezlik gibi üstün kimyasal bileşenleri sayesinde, özellikle fabrikalar, akaryakıt istasyonları, otopark ve trafiğe açık her türlü açık-kapalı alanlarda sıklıkla tercih ediliyor.





ZBS BOYA, DİJİTAL DÜNYA'YI HİZMETLERİNİN MERKEZİNE ALIYOR

ZBS Boya, boya sektöründe daha önce denenmemiş ve görülmemiş bir ilke imza atarak, zoru başarmış, yeni bir satış-sevkiyat modeli oluşturmuştur. İnovasyon harikası ürünlerini tüketicilerine ulaştırmak için inovatif bir dijital altyapı sistemine sahip olan ZBS Boya, www.zbsmarket.com dijital satış platformu üzerinden, fabrikasından tüketicilerine, adet sınırlaması olmadan, ücretsiz kargo ile kapıya kadar boya taşıyıp, hizmet vermektedir. Üstelik sahip olduğu bu dijital altyapıyı ve ücretsiz kargo hizmetini, ZBS ürünlerini satmak isteyen tüm satış noktalarının istifadesine açarak, www.zbsmarket.com da yayınlanan tek fiyattan satış yapmalarını sağlıyor ve bu satış noktaları ile kârını paylaşarak, büyüyor.





ZBS BOYA ÖRNEK TEŞKİL EDECEK, SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE SAHİP

ZBS Boya'nın "Biz İşimize Duygularımızı Karıştırıyoruz" isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında, özellikle Doğu Anadolu bölgemizde bulunan, imkanları sınırlı okullarımızın boya ihtiyaçlarını karşılayarak, eğitime destekte bulunuyor. Sokaklarda yaşayan 4 ayaklı dostlarımızı da unutmayan ZBS, geliştirdiği kedi ve köpek evlerini, yurt genelindeki belediyelerle koordineli çalışarak, sokak hayvanlarının barınma ihtiyaçlarına da destekte bulunuyor.