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Giriş Tarihi: 13.5.2024

Türkiye’de 1 emekliye 1.6 çalışan düşüyor

Türkiye’de 1 emekliye 1.6 çalışan düşüyor
Türkiye'de 15 milyon 351 bin kişi devletten emeklilik, malullük, ölüm aylığı ile dul ve yetim maaşı alırken, 25 milyon 96 bin kişi sigortalı olarak çalışıyor. Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) Şubat 2024 verilerine göre, 18.4 milyon SSK (4a) statüsünde, 3 milyon Bağ-Kur (4b) statüsünde, 3.6 milyon Emekli Sandığı (4c) statüsünde çalışan (aktif sigortalı) bulunuyor. Buna karşın, 10.3 milyon SSK'li, 2.7 milyon Bağ-Kur'lu, 2.3 milyon Emekli Sandığı'ndan olmak üzere 15.3 milyon kişi emekli maaşı (pasif sigortalı) alıyor. Aktif sigortalıların pasife oranı 1.63 düzeyine geriledi. Emekli sayısı 4 yılda 3 milyona yakın arttı.
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Türkiye’de 1 emekliye 1.6 çalışan düşüyor
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