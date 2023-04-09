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Giriş Tarihi: 9.4.2023 16:17 Son Güncelleme: 9.4.2023 16:31

Türkiye’nin ilk sıfır atık sanayi sitesi hızla yükseliyor! 2 bin 690 işyeri ve 134 ticari merkezden oluşuyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Eski Sanayi ve Karatay Sanayinin taşınması için Konya’ya kazandırılacak Türkiye’nin ilk sıfır atık sanayisi olacak Yeni Sanayi Sitesi inşaatında incelemelerde bulundu. Başkan Altay, “2 bin 690 dükkan ve 134 ticari merkezden oluşan adeta bir şehir inşa ediyoruz. Planlanan süreç, 3 etabın yıl sonunda tamamlanması. Kalan ikinci etabın da inşallah 2024 bahar aylarında tamamlanarak esnafımızın 2024 bahar aylarında tamamen bu dükkanlarda Konya’ya hizmet etmesini sağlamak” dedi.

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Türkiye’nin ilk sıfır atık sanayi sitesi hızla yükseliyor! 2 bin 690 işyeri ve 134 ticari merkezden oluşuyor

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin arsa devrini yaptığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapımı sürdürülen Konya Yeni Motorlu Sanayi Sitesi inşaatı hızla yükseliyor. İnşaatın geldiği son durum hakkında bilgi veren Başkan Altay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşümlerinden birisi için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'nin artık şehrin merkezinde kalmış, fiziki olarak esnafa ve Konya'ya hizmet etmekten öte görüntü kirliliği, çevre kirliliği ve trafik yoğunluğu oluşturduğunu kaydeden Başkan Altay, "Bu binalar tamamlandığında inşallah esnafımız kendine yakışır bir tesis kazanmış olacak" dedi.

TÜRKİYE'NİN İLK SIFIR ATIK SANAYİ SİTESİ OLACAK

Bakanlık, TOKİ ve Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Türkiye'nin ilk Sıfır Atık Sanayi Sitesini inşa ettiklerinin altını çizen Başkan Altay, "Bu sanayi sitesinde kendi enerjisinin üretiminden yağmur sularının geri kullanımına ve atıkların dönüşümüne kadar birçok şeyin ilkini de gerçekleştirmiş oluyoruz.

Esnafımız merak etmesin. Verdiğimiz süre zarfında binaların tamamlanması için gayret ediyoruz. Planlanan süreç, 3 etabın yıl sonunda tamamlanması. Kalan ikinci etabın da inşallah 2024 bahar aylarında tamamlanarak esnafımızın 2024 bahar aylarında tamamen bu dükkanlarda Konya'ya hizmet etmesini sağlamak.

Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada işin büyüklüğü çok fazla. 2 bin 690 dükkan ve 134 ticari merkezden oluşan adeta bir şehir inşa ediyoruz. Konya'nın en büyük kentsel dönüşümü şehrimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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Türkiye’nin ilk sıfır atık sanayi sitesi hızla yükseliyor! 2 bin 690 işyeri ve 134 ticari merkezden oluşuyor
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