Türkiye’nin petrol ithalatı arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun şubat ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat yüzde 12,2 artarak 2 milyon 263 bin 950 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 6,8 artarak 905 bin 869 tona çıktı.

İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel-oil türleri ile diğer ürünler oluşturdu.

Böylece toplam ithalat, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 artarak 3 milyon 583 bin 281 ton oldu.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 1 milyon 466 bin 533 tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 252 bin 985 tonla Kazakistan ve 142 bin 5 tonla Suudi Arabistan izledi.

Öte yandan, benzin satışları şubatta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 artarak 289 bin 143 tona yükseldi, motorin satışları yüzde 3,9 azalarak 1 milyon 665 bin 920 tona geriledi.

Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 2,1 azalarak 2 milyon 101 bin 427 ton olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRÜNLERİ İHRACATI YÜZDE 24 ARTTI

Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 artarak 331 bin 388 tona yükselirken, denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 44,2 azalarak 444 bin 25 ton olarak gerçekleşti.

Benzin türleri ihracatı yüzde 416,3 artarak 35 bin 220 ton, motorin türleri ihracatı yüzde 44,1 artarak 362 bin 803 ton oldu.

Petrol piyasasında toplam ihracat ise yüzde 24 artarak 1 milyon 10 bin 358 tona yükseldi.

Motorin türleri üretimi şubatta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28 artarak 1 milyon 378 bin 560 tona ulaştı.

Benzin türleri üretimi yüzde 52,2 artarak 366 bin 985 ton, havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 18,9 artarak 454 bin 491 ton oldu. Denizcilik yakıtları üretimi de yüzde 44,3 azalarak 57 bin 240 ton olarak hesaplandı.

Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yaklaşık yüzde 25,9 artarak 2 milyon 832 bin 26 tona çıktı.