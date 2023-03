Türkiye’nin yeni Londra Büyükelçisi Ertaş: Ticari ilişkilerimizde yeni rekorları hedefleyeceğiz

İngiltere Dışişleri Bakanlığına dün güven mektubunun bir örneğini sunarak görevine başlayan yeni Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş'ın, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinin internet sitesinde göreve başlama mesajı yayımlandı.

Ertaş, mesajında, Türkiye'nin İngiltere nezdindeki Büyükelçisi olarak, dün itibarıyla, görevine başladığını duyurdu.

Mesajında, Türkiye ile İngiltere arasındaki diplomatik ilişkilerin 440 yıllık köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Ertaş, ikili ilişkilerin ekonomi, ticaret, turizm, eğitim ve savunma sanayi gibi birçok alanda gelişip ilerlediğini belirtti.

Ertaş, "2022'de ikili ticaret hacmimiz 18,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Birleşik Krallık, ülkemizin 4. büyük ihracat pazarı oldu. Önümüzdeki dönemde Serbest Ticaret Anlaşması'nın genişletilmesi yoluyla ticari ilişkilerimizde yeni rekorları hedefleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Bir başka rekorun da Türkiye'yi ziyaret eden İngiliz turist sayısında görüldüğüne değinen Ertaş, "2022'de 3,4 milyon kişiyle ülkemizi ziyaret eden 3. en büyük grup, Britanyalı dostlarımız oldu. Dünyanın en güzel kıyılarına, tarihi derinliğe ve coğrafi güzelliğe sahip olan Türkiye'de ağırladığımız Britanyalı turistlerin sayısını artırmak için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ertaş, İngiltere'nin farklı yerlerinde eğitim gören binlerce Türk öğrencinin bulunduğunu, tamamının aynı zamanda Türkiye'nin buradaki fahri temsilcileri olduğunu vurgulayarak, "Yaklaşık 30 yıl önce bu ülkede yüksek lisans yapan bir kardeşiniz olarak öğrencilerimizin sorunlarına ve akademiyle ilişkilere özel önem vereceğim." ifadesini kullandı.

"GÜVENLİK VE REFAHIMIZA KATKI SAĞLAYACAK SOMUT PROJELERE ODAKLANACAĞIZ"

Ertaş, Türkiye ile İngiltere'nin küresel ve bölgesel meselelerde yakın temas halinde olduğunun altını çizerek mesajına şöyle devam etti:

"NATO ve G20 başta olmak üzere pek çok uluslararası kuruluş ve platformda birlikte çalışıyoruz. Askeri, güvenlik ve savunma sanayi alanındaki yakın ilişkiler, karşılıklı güvene dayalı münasebetlerin somut yansımaları. Görev sürem boyunca bu alanlarda iki ülke yararına olacak şekilde müşterek güvenlik ve refahımıza katkı sağlayacak somut projelere odaklanacağız.

Çok boyutlu ilişkilerimiz, çağın gereklerine uygun olarak yeni kulvarlara da genişliyor. İklim değişikliğiyle mücadele, yeşil ekonomik dönüşüm, inovasyon ve teknoloji gibi alanlarda da iş birliğimiz güçleniyor."

"İKİLİ İLİŞKİLERİ HER ALANDA İLERLETMEK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Ertaş, diplomasinin iki önemli ekolü olan Türk ve İngiliz hariciyelerinin derinliğinden de istifadeyle iki ülke arasındaki ilişkileri her alanda ilerletmek için mesai arkadaşlarıyla çalışmalarını sürdüreceğini belirten Ertaş, şunları kaydetti:

"Bu şerefli görevi layıkıyla yerine getirmek için sizlerden gerekli desteği göreceğime eminim. Biz de her zaman çocuklarımızın eğitiminden konsolosluk hizmetlerine, kültürel faaliyetlerden ticari çalışmalarınıza kadar her alanda sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Büyükelçiliğimiz ile Londra, Manchester ve Edinburgh başkonsolosluklarımızın kapıları vatandaşlarımıza, KKTC'li kardeşlerimize, soydaşlarımıza ve Britanyalı dostlarımıza her zaman açık olmaya devam edecek."