TUSAŞ ile Airbus üç yeni iş birliği anlaşması imzaladı

2024 yılından itibaren tüm program boyunca A350F platformunun bariyer duvarının tek kaynak tedarikçisi olacak olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, hava taşımacılığının geleceğini şekillendireceği düşünülen geniş gövdeli kargo uçaklarının en yeni platformlarından biri olan A350F platformu için bariyer duvarı tasarlayacak, üretecek ve tedarik edecek.

'Airbus A320 Tek Koridor Serisi'nin 18/19 kısımlarının üretimi ve birleştirme işinin yüzde 50'sinden sorumlu olacak olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, aynı zamanda A220 serisi platformların orta alt gövde panellerini de 2023 yılından itibaren tek kaynak tedarikçi olarak üretip teslim edecek. 20 yılı aşkın süredir Airbus platformlarına binlerce parça ve komponent sağlayan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin devam ettiği projeler arasında 'A350XWB kanatçıkları', 'A330 istikamet dümeni', 'A320 kısım 18' ve 'kısım 19' üretimi yer alıyor.

Airbus ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin konuşan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Cihad Vardan, "Havacılık alanında iş birliği gerçekleştirdiğimiz stratejik firmalar arasında yer alan Airbus şirketi ile bir kez daha kapsamlı ve uzun süreli bir iş paketi daha imzalamanın gururunu yaşıyoruz. İnanıyorum ki şirketimiz ve Airbus arasında olan yakın iş birliği A320 serisi, A350F, A220 programlarının performansını ve maliyet etkinliğini destekleyecek. Bu iş birliğinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı ve Airbus yetkililerini tebrik ediyorum" dedi.

