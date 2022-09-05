Tüzel kişiler de dijital ortamda banka müşterisi olabilecek

BDDK, tamamen dijital ortamda banka müşterisi olmayı sağlayan düzenlemede değişiklik yapıyor.

Hazırlanan yönetmelik taslağı ile gerçek kişilerin yanı sıra tüzel kişi olan firma ve şirketler de ıslak imza gerekmeden banka müşterisi olabilecek. Değişiklik doğrultusunda, anonim ve limited gibi ticaret siciline kayıtlı şirketlerin hem temsilcileri hem de şirketin unvanı, sicil numarası gibi bilgiler doğrulanabilecek.

Düzenleme değişikliği, yakın dönemde hayata geçecek şubesi olmayan ve sadece elektronik ortamda hizmet verecek dijital bankaların da müşteri edinmesini kolaylaştıracak. Uygulamanın devreye alınmasıyla KOBİ'lerin de uzaktan müşteri olmaları ve bankacılık hizmetlerine daha hızlı ve rahat erişmelerine imkân sağlanacak.