Üç bakanlık arasında "Elektronik Tebligat Sistemi İşbirliği Protokolü" imzalandı

Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen imza törenine katıldı.

"E-TEBLİGAT 4 BİN 704 TON KAĞIT TASARRUFU SAĞLADI"

Törende konuşan Adalet Bakan Yardımcısı Birkan, tebligatın çok önemli olduğunu, bakanlık açısından adli yargılamaların tebligat ile başladığını bildirdi.

Dava süreçlerinin tebligat ile başladığını, tebligatın yargılamanın temelini oluşturduğunu ifade eden Birkan, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili bu imzalayacağımız protokolle atacağımız adım çok önemli. Çünkü istatistiklere göre, tebligatlar yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza 3 ila 6 ay arasında yapılıyor. Bazıları yapılamıyor, sağlıklı geri dönüşler olmuyor. Bu da vatandaşlarımızın hak kayıplarına neden oluyor" dedi.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların konsolosluklar üzerinden e-Tebligat ile işlemlerini yapabileceklerini anlatan Birkan, "Bu tabii yargılamaların sıhhatini artıracağı gibi birçok anlamda da tasarrufa neden olacak. 2019 tarihinden bugüne kadar da toplam 134 milyon 4 bin 327 adet e-Tebligat yapılmıştır" bilgisini verdi.

e-Tebligat'ın kağıt tasarrufunu da sağladığını vurgulayan Birkan, "4 bin 704 ton kağıt tasarrufu sağladığı gibi 80 bin civarında ağacı da kesilmekten kurtardı. Yaptığımız hesaplamalara göre, 2 milyar 494 milyon 346 bin liralık bir tasarruf sağlanmış oldu" diye konuştu.

2021-2022 yılları içerisinde yurt dışında yaşayan vatandaşlara yargı makamları tarafından yapılan adli tebligat sayısının 174 bin 892 olduğunu açıklayan Birkan, "Yine 2021-2022 yılları arasında bakanlığımız aracı kılınarak üst temsilciliklerimize gönderilen adli tebligat sayımız da 49 bin 374 olup bunun 20 bin 132'sini de henüz tebliğ edemedik" dedi.

"E-DEVLETİ KULLANAN VATANDAŞLARIN SAYISI 62 MİLYONA YAKLAŞTI"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı İskurt da e-Devlet kapısıyla 942 kurumu, 6 bin 752 hizmeti elektronik ortamda vatandaşların hizmetine sunduklarını belirtti.

Vatandaşların kamu binalarına gitmeden bir tık ile birçok hizmete kolaylıkla erişebildiğini dile getiren İskurt, "e-Devleti kullanan vatandaşların sayısı 62 milyona yaklaştı. Kamu kurumları arasında veri trafiğinin daha güvenli yapılabilmesi amacıyla kamuya özel sanal ağ olan Kamunet'i kurduk. 1300'den fazla hizmeti Kamunet üzerinden sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

"YURT DIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZ İÇİN GEÇEN YIL 3,4 MİLYON İŞLEM YAPTIK"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim ise dış politikanın siyasetten enerjiye, konsolosluk hizmetlerinden ticaret ve kamu diplomasisine kadar geniş bir alanı ilgilendirdiğini belirtti.

İmzalanan protokolün güçlü bir sinerjinin somut ürünü olduğunu belirten Serim, yurt dışındaki Türk vatandaşlarına verilen konsolosluk hizmetlerine özel bir önem verdiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Yurt dışındaki vatandaşlarına en fazla sayı ve çeşitlilikte hizmet sunan ülkeler arasındayız. Geçen yıl yaptığımız işlem sayımız 3,4 milyon. Bu hizmetlerin kalitesini artırmak için yapay zeka ve yeni teknolojilerden de yararlanıyoruz. Türkiye olarak vatandaşlarımıza hizmet sunmanın yanı sıra konsolosluk konularında da birçok ülkeye destek veriyoruz. 257 temsilciliğimizle bu hizmetlere erişimi tüm dünyaya yayıyoruz."

Serim, Adalet Bakanlığı ile yapılan işbirliği sonucunda, Türk vatandaşlarının dış temsilciliklerden Türkçe dahil 29 dilde adli sicil belgelerini almalarını sağladıklarını söyledi.

Yapay zeka temelli "Hızır" uygulamasını devreye soktuklarını belirten Serim, bu uygulamayla Türk vatandaşlarının konsolosluk işlemleriyle ilgili sorularına 7/24 ve hızlı şekilde yanıt verdiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.