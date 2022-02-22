Vakıf Katılım’ın sermayesi 9.6 milyara çıktı

VAKIF Katılım
Yönetim Kurulu ödenmiş sermaye tutarının 3 milyar 915 milyon TL artırılarak toplam 9 milyar 635 milyon TL'ye yükseltilmesini onayladı. Artırılan 3 milyar 915 milyon TL'nin ortaklar tarafından payları oranında karşılanmasına karar verildi. Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran
, "Kurumumuz kuruluşundan bu yana istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Pandeminin yaşattığı zorlu koşullara rağmen gerçekleştirdiğimiz sermaye artırımından dolayı mutluyuz" dedi. Pandemi şartlarına rağmen Vakıf Katılım'ın aktiflerinin 2020'de yüzde 75, 2021 yılında da yüzde 100 oranında arttığını söyleyen Oran, "Bankacılık
sektörünün üzerinde bir büyüme gerçekleştirdik. 2022 yılında da güçlü sermayemiz ile başta KOBİ'lerimiz olmak üzere ülkemizin büyümesine destek olacak tüm sektörlerin yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.