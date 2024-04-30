Bandrollü ürünlere yönelik 33 bine yakın denetim yapıldı

GEÇEN YIL 14,8 MİLYON LİRA USULSÜZLÜK CEZASI KESİLDİ

Ürün İzleme Sistemi kapsamında gerçekleştirilen saha denetimleri sonucu geçen yıl bandrollü ürünlere yönelik mükellefler nezdinde yapılan denetim sayısı 32 bin 919 oldu.

Denetlenen alkol ve tütün ürünü sayısı 19 milyon 540 bin 98'i buldu. Savcılığa bildirilen mükellef sayısı 621 olarak kayıtlara geçti. Denetimler kapsamında 14 milyon 794 bin 166 lira usulsüzlük cezası kesildi.

Başkanlıkça 2023'te bandrolsüz, taklit ve yanıltıcı bandrollü olarak tespit edilen 802 bin 505 paket tütün mamulü ve 61 bin 963 şişe alkollü içki kolluk birimlerine bildirilerek, adli sürecin başlatılması sağlandı.

Savcılığa bildirilen alkollü içkilerin 36 bin 235'inin bandrolsüz, 23 bin 931'inin taklit bandrollü olduğu, 1797'sinde niteliğine uygun olmayan yanıltıcı bandrol bulunduğu tespit edildi. Tütün ürünlerinin de 726 bin 787'sinin bandrolsüz, 44 bin 675'inin taklit bandrollü, 31 bin 43'ünün yanıltıcı bandrollü olduğu görüldü.

Öte yandan, 2023'te alkollü içki ve tütün ürünlerinin yanı sıra makarona yönelik denetimler de devam etti. Bu kapsamda 979 milyon 953 bin 724 makaron denetlendi. Bandrolsüz, taklit ve yanıltıcı bandrollü olduğu tespit edilen 108 milyon 756 bin 106 makaron kolluk birimlerine bildirilerek adli süreç başlatıldı.