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Giriş Tarihi: 15.12.2022

WSJ’den Türkiye ekonomi modeline övgü

WSJ’den Türkiye ekonomi modeline övgü
ABD ekonomi basınının önemli gazetelerinden The Wall Street Journal, Türkiye ekonomisine ilişkin bir makale ele aldı. Makalede, zorlu geçen bir yılın ardından yatırımcıların 2023'te ülke ekonomisinin finansal zorlukların altından kalkamayacağı ya da ülkenin politikalarda değişikliğe gitmek zorunda kalabileceğini düşünebilecekleri, ancak her iki durumun da gerçekleşmeyebileceği ifade edildi.
Gazete, Türkiye ekonomisinin, dünya genelinde yumuşaması beklenen makroekonomik koşullar ve yurt dışı bağlantılarıyla tekrar güçlenebileceğini kaydetti. Kur Korumalı Mevduat (KKM) gibi sistemlerle Türk Lirası'ndaki değer kaybının önüne geçildiği ve finansal sistemde oynaklığın azaltıldığı kaydedilen makalede, bankaların da artık daha güçlü göründüğü aktarıldı. Makalede, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerinin son zamanların en yükseğinde olduğunu belirtti. Swaplara da değinilen makalede, yatırımcıların bu anlaşmaların piyasa bazlı olmaması nedeniyle uzun sürmeyeceğini düşünmemeleri konusunda uyarıda bulunulurak, "Erdoğan bu durumu sonsuza kadar devam ettiremese de, kendisinin jeopolitik prestijinin kısa sürede son bulması beklenmiyor. Hatta, ticaret rakamlarındaki düzelme devam ederse, Erdoğan'ın ekonomik modeli bu süreçten yara almadan kurtulabilir" ifadeleri kullanıldı.

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WSJ’den Türkiye ekonomi modeline övgü
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