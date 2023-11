Yem ve gübrede organik yatırım

Tarım ve hayvancılıkta ürerimin yanı sıra Ar-Ge çalışmalarıyla da öne çıkan Erzurum, sektörün en büyük sorunlarına çare arıyor. Tarımda gübre, hayvancılıkta da yem sorununa çözüm bulmak için iki fabrika kuran Erzurum Büyükşehir Belediyesi, tamamen organik üretim yapacak. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, tarım ve hayvancılık sektöründe hayata geçirdiği projeleri de anlattı.Erzurum'da 'Ekilmemiş tek bir tarım arazisi kalmayacak' hedefiyle yola çıktıklarını anlatan Başkan Sekmen, "Şehrimizi Doğu Anadolu'nun tarım ve hayvancılık merkezi yapmak için adeta bir üretim seferberliği başlattık. Çiftçimize umut ışığı olmak ve daha fazla ürün almalarını sağlamak amacıyla Tarım Makinaları Parkı'nı kurduk. Bununla birlikte Avrupa'nın en büyük tesisi olan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsamız ile sadece ilimizin değil bölge çiftçisinin de kara gün dostu olduk" dedi. Tarımda en büyük ihtiyaç halini alan gübre için Erzurum Pasinler ilçesinde gübre fabrikasını hizmete açtıklarını anlatan Sekmen, "Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tarım Kampüsü içerisinde yer alan bu fabrikamızın yatırım maliyeti maliyeti 25 milyon TL civarında. Bu fabrika ile topraklarımızın yeniden ilk günkü haline dönmesini sağlamayı ve insanların ve hayvanların daha sağlıklı ve organik ürünlere kavuşmasını istiyoruz. Bu bağlamda üreteceğimiz gübre yüzde 100 organik olup, zirai ilaç kalıntısı dediğimiz pesitisitleri de ortadan kaldıracağından sağlık açısından insanlığa büyük bir hizmet olacak" diye konuştu. Yerli ve milli olan organik gübre fiyatının ton başına diğer gübrelerden yüzde 30 daha ucuz olacağını anlatan Sekmen, "Granülür ve sıvı formatında üretilen gübre hem topraktan hem de bitkinin organlarından yani yapraklarından almasını sağlayarak bitkilerin bağışıklık sistemini artırarak hastalıklara karşı dayanıklı olmasını sağlayacak" şeklinde konuştu.Kaba yem fabrikasının da hayvancılığa dayalı kaba yem açığının kapatılması amacıyla kurulduğunu aktaran Sekmen, şöyle devam etti: "Benzer işletmelere örnek olması amacıyla da bu yatırımı gerçekleştirdik. Tesisimizde besi ve süt yemi olmak üzere iki türlü rasyon hazırlıyoruz. Bu ürünleri piyasa bedelinin altında besicilerimize veriyoruz. Fabrika ve üreticilerin yan yana olması açısından da nakliye fiyatları yüzde 80 daha düşük olacağından bu da yem fiyatlarına yansıyacak. Besicimiz daha ucuza üretim yapacak."TARIM ve hayvancılık sektöründe tabiri yerindeyse Türkiye rekoru kırdıklarını anlatan Sekmen, şöyle devam etti: "700 gölet ve 500 sulama tesisi ile yine rekordan rekora koşuyoruz. Et ve Et Ürünleri Entegre Tesisimiz şuan itibarıyla Et ve Süt Kurumu Erzurum Kombina Müdürlüğü olarak hizmet veriyor. Göletlerimiz su ürünlerinin neredeyse merkezi konumuna ulaştı. 1 milyon yavru balık ile kentin su ürünleri popülasyonuna yeni bir vitrin kazandırdık. Ayrıca şehrimizde alabalık ve somon üretiyoruz. Erzurum'da ürettiğimiz somon ve alabalığı Rusya ve Ukrayna'ya ihraç edyoruz."Şehirde arıcılığın gelişimi için de 2.500 çiftçiye lojistik destek sağladıklarını anlatan Sekmen, "Kente 2000 yeni arıcı ve 500 de ana arı yetiştiricisine bu alanda üretim yapmasını sağlamak için modern üretim teknikleri ve eğitim hizmeti sunduk" dedi.