Yerli otomobil Togg’da merak edilen tarih belli oldu: Açılıyor!

TÜRKİYE'Yİ BESLEYEBİLECEK



Ovanın akıl ve ilim yoluyla ekilip biçilmesi durumunda tüm Türkiye'yi besleyebileceğini belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Şu anda böyle bir ovanın içindeyiz. Türkiye'yi bura besler, geri kalan tüm ovaları da dünyaya göndeririz. İnşallah o günleri de göreceğiz. Türkiye'nin en fazla mera alanına sahip illeri arasındayız. 3,5 milyon dönüm mera, 800 bin dönüm çayır alanı var. Meralar tamamen doğal. Bu sayede süt, et, yağ ve peynir tamamen organik ama bu nimetin hakkını tam veremiyoruz. Muş'ta hem tarım hem de hayvancılığa bağlı sanayiyi de geliştirmemiz lazım."