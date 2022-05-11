Yeşil ekonomide ihracat atağı

TÜMülkeler yeşil ekonomiye yönelik adımlarını hızlandırmaya başladı. Zira, 2050'de karbon salımını sıfırlamayı hedefleyen AB, sadece kendi topraklarında üretilen değil, başka ülkelerden aldığı ürünlerin de 'Yeşil Mutabakat'a uygunluklarını sorgulayacak. Özellikle en büyük pazarı Avrupa olan Türk şirketlerinin sürdürülebilirlik adımlarını hızlandırmalarında fayda var. Bu kapsamda yeşil dönüşümün yerli kahramanlarından önemli bir başarı geldi.Genç mühendis Ozkan Çetin'in kurduğu CTN GROUP, çimento fabrikaları başta olmak üzere büyük tesislerin baca gazlarının doğaya salınmasını önleyerek, buradaki enerjiden elektrik enerjisini üretiyor. Yeni olan teknoloji ise bunu yaparken yeraltı sularını kullanmaması. Şirket şimdi bu başarılarını Avrupa'ya yaptığı ihracat ile de taçlandırdı. Şirketin ürettiği devasa kazanlar Avrupa'nın en ucunda yer alan Portekiz'deki çimento fabrikalarında kullanılmaya başladı. Devasa ürünlerin sevkiyatı da kolay olmadı. 2 hafta süren sevkiyatta 14 adet özel ekipman kullanıldığını belirten CTN Makine Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Çetin, "Gemi yüklemesi 12 saat sürdü. Her bir modül gemi içinde kendi aralarında üst üste koyularak ve birbirlerine monte edilerek 300 cm yükseklik olacak şekilde sevk edildi. Varış adresi olan Setubal limanında boşaltma işlemi 11 saat sürdü. Türkiye'den farklı olarak Portekiz'de özel ekipmanların gece haraket etmesine izin verildiği için tüm operasyon gece yürüttük" dedi.Türkiye'deki çimento fabrikalarında filtreleme sistemlerinin Çinli şirketlerin tekelinde olduğunu anlatan Çetin, "Sektörün tamamına onlar bu sistemi kuruyor, ancak bunu yaparken gazı soğutmak için yeraltı sularını kullanıyorlar. Biz yeni bir sistem oluşturduk. Patent başvurumuzu da yaptık. Biz yeraltı suyu yerine bir yağ kullanarak baca gazını elektriğe dönüştürüyoruz. Çimento fabrikasının tüm sistemini yeniden ORC teknolojisine göre kurguluyoruz. Yeraltı suları çok kıymetli. Özellikle kuraklığın konuşulduğu bu dönemde... Çinlilerin teknolojisini kullanan 12 fabrikanın günlük yeraltı suyu tüketimi yaklaşık 17 bin metreküp. Bu bin 335 ailenin aylık su tüketimine eşdeğer. Kurduğumuz tesislerin geri dönüşüm süreleri 3.5 yıl. Kapasitelere göre ortalama bir fabrikanın yüzde 30 civarında elektrik enerjisini üretebiliyor" diye konuştu.