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Giriş Tarihi: 20.2.2023 11:21

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ocakta aylık bazda yüzde 4 arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 4 yükseldi. İmalat sanayisinde yıllık yüzde 51,09 artış kaydedildi.

AA
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ocakta aylık bazda yüzde 4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE ocakta, Aralık 2022'ye oranla yüzde 4, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50,98 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 91,79 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 45,09, imalatta yüzde 51,09 artış oldu.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ara malında yüzde 50,21, dayanıklı tüketim malında yüzde 51,88, dayanıksız tüketim malında yüzde 47,66, enerjide yüzde 80,77, sermaye malında yüzde 50,89 yükseliş görüldü.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,18, imalatta yüzde 4,01 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara malında yüzde 3,27, dayanıklı tüketim malında yüzde 3,95, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,41, enerjide yüzde 10,09, sermaye malında yüzde 4,18 artış kaydedildi.

Yıllık YD-ÜFE'ye göre 10 alt sektör daha düşük, 15 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

YD-ÜFE sektörlerinden metal cevherleri yüzde 29,35, giyim eşyası yüzde 36,75, ana metaller yüzde 39,84 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 80,77, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 73,09, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 72,36 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

Aylık YD-ÜFE'ye göre 19 alt sektör daha düşük, 6 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

Aylık azalış gösteren tek alt sektör yüzde 1,80 ile ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) oldu. Buna karşılık temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 10,36, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 10,09, tütün ürünleri yüzde 8,12 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kaydedildi.

YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları şöyle:

Yıl

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2019

1,83

-1,79

3,44

4,93

4,19

-3,24

-2,33

-1,41

0,82

1,17

-0,45

1,81

2020

2,39

0,77

3,48

5,46

1,47

0,95

1,64

7,46

3,08

4,62

2,02

-0,76

2021

-1,37

-2,46

7,45

7,14

4,69

3,93

0,34

-0,92

1,55

7,93

13,49

25,92
2022 3,25 2,35 7,29 2,61 6,51 9,18 0,66 2,64 0,67 1,34 2,28 2,77
2023 4

YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları ise şöyle sıralandı:

Yıl

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2019

35,35

30,71

32,24

33,43

30,66

22,23

16,32

-2,94

-11,15

-2,88

5,59

8,93

2020

9,53

12,38

12,43

13,00

10,06

14,82

19,49

30,23

33,15

37,69

41,12

37,56

2021

32,51

28,27

33,19

35,31

39,6

43,72

41,89

30,81

28,87

32,96

47,89

 87,64
2022 96,44 106,13 105,82 97,11 100,54 110,66 111,34 118,94 117,04 103,79 83,66 49,9
2023 50,98

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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ocakta aylık bazda yüzde 4 arttı
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