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Haberler Fotohaber ABD ve İsrail arasında Gazze çatlağı! Biden'dan Netanyahu'ya 3 günlük teklif: İkiyüzlülükte sınır tanımıyorlar
Giriş Tarihi: 08.11.2023 10:45 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 10:47

ABD ve İsrail arasında Gazze çatlağı! Biden'dan Netanyahu'ya 3 günlük teklif: İkiyüzlülükte sınır tanımıyorlar

7 Ekim'den bu yana İsrail'in soykırımına açık destek veren ABD'de işler karıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planına ABD'den veto gelirken Biden, 3 günlük bir teklifte bulundu.

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ABD ve İsrail arasında Gazze çatlağı! Biden’dan Netanyahu’ya 3 günlük teklif: İkiyüzlülükte sınır tanımıyorlar

Katliamcı İsrail, Gazze'de kadın, çocuk ayırmaksızın sivil katliamını tam 33 gündür sürdürüyor. İsrail'in vahşi saldırılarına ABD'den de açık açık destek geliyor. Savaş gemileri, nükleer denizaltı ve çok sayıda mühimmat gönderen ABD bu kez de ateşkes talep etmeye başladı. ABD'nin bu ikiyüzlü yaklaşımının son örneği de yapılan yeni açıklamalar oldu.

ABD ve İsrail arasında Gazze çatlağı! Biden’dan Netanyahu’ya 3 günlük teklif: İkiyüzlülükte sınır tanımıyorlar

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız sürerken, dünyanın dört bir yanından ateşkes çağrıları devam ediyor. ABD basınının ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze Şeridi'nde 3 günlük ateşkes çağrısında bulunduğu ileri sürüldü.

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ABD ve İsrail arasında Gazze çatlağı! Biden’dan Netanyahu’ya 3 günlük teklif: İkiyüzlülükte sınır tanımıyorlar

Biden'ın Netanyahu'ya ateşkesin Gazze Şeridi'nde tutulan esirlerin serbest bırakılmasına yardımcı olacağını söylediği ifade edilen haberde, İsrail ve Katar'ın Hamas'ın 10-15 rehineyi serbest bırakacağı ve 3 günlük arayı tüm rehinelerin kimliklerini doğrulamak için kullanacağı bir teklifi tartıştıkları aktarıldı.

ABD ve İsrail arasında Gazze çatlağı! Biden’dan Netanyahu’ya 3 günlük teklif: İkiyüzlülükte sınır tanımıyorlar

Haberde ayrıca, Netanyahu'nun Hamas'a güvenmediğini ve rehinelerle ilgili bir anlaşmaya hazır olduklarına inanmadığını söylediği belirtildi.

ABD ve İsrail arasında Gazze çatlağı! Biden’dan Netanyahu’ya 3 günlük teklif: İkiyüzlülükte sınır tanımıyorlar

"TAKTİKSEL DURAKLAMA"

Biden ve Netanyahu Gazze'de "taktiksel duraklamayı" ele almıştı

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