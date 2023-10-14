Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber İSRAİL FİLİSTİN SON DAKİKA: Netanyahu’dan Gazze sınırında açık tehdit: Yeni aşama geliyor hazır mısınız?
Giriş Tarihi: 14.10.2023 19:12 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 19:19

İSRAİL FİLİSTİN SON DAKİKA: Netanyahu’dan Gazze sınırında açık tehdit: Yeni aşama geliyor hazır mısınız?

Son dakika İsrail-Filistin çatışması… Hamas'ın İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmasının ardından, Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmalar 8. gününde sürerken İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarının şiddetini artırıyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatı hazırlıkları devam ederken Başbakan Netanyahu Gazze sınırında İsrail askerleriyle bir araya geldi. Sınırda açık tehdit mesajı veren Netanyahu, "Bir sonraki aşamaya hazır mısınız? Bir sonraki aşama geliyor." ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin aytıntıları…

İSRAİL FİLİSTİN SON DAKİKA: Netanyahu’dan Gazze sınırında açık tehdit: Yeni aşama geliyor hazır mısınız?

Son dakika haberi… Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve diğer Filistinli grupların, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla başlattığı kapsamlı operasyonun ardından bölgedeki tansiyon hızla yükseldi. Çatışmalar 8. gününde de sürerken İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarının şiddetini artırıyor.

İSRAİL FİLİSTİN SON DAKİKA: Netanyahu’dan Gazze sınırında açık tehdit: Yeni aşama geliyor hazır mısınız?

İsrail'in Gazze'ye başlatması beklenen kara harekatına yönelik hazırlıkları da devam ediyor. Gazze sınırının kuzey noktasında bulunan İsrail'in Sderot kentinde hareketli saatler yaşanıyor. Sınıra yığınak yapan İsrail, 8. cepheyi de Mavki'im bölgesinde açtı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İSRAİL FİLİSTİN SON DAKİKA: Netanyahu’dan Gazze sınırında açık tehdit: Yeni aşama geliyor hazır mısınız?

İsrail kontrolünde üretilen ve yalnızca İsrail ordusunun envanterinde bulunan çok sayıda Merkava Ana Muharebe Tankı ile zırhlı personel taşıyıcılar ve askeri personel, sınırın sıfır noktasına konuşlandı.

İSRAİL FİLİSTİN SON DAKİKA: Netanyahu’dan Gazze sınırında açık tehdit: Yeni aşama geliyor hazır mısınız?

NETANYAHU GAZZE SINIRINDA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin doğu sınırında İsrail askerleriyle bir araya geldi.

İSRAİL FİLİSTİN SON DAKİKA: Netanyahu’dan Gazze sınırında açık tehdit: Yeni aşama geliyor hazır mısınız?

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, İsrail'in güneyinde Hamas'ın saldırılarından en kötü etkilenen Be'eri ve Kfar Azza yerleşim yerlerindeki İsrail askeriyle görüştü. Netanyahu, Gazze Şeridi'nin doğu sınırına yakın yerleşim yerlerinde İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) yetkililerinden bilgi aldı.

SON DAKİKA