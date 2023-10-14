Giriş Tarihi: 14.10.2023 19:12 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 19:19

İSRAİL FİLİSTİN SON DAKİKA: Netanyahu’dan Gazze sınırında açık tehdit: Yeni aşama geliyor hazır mısınız?

Son dakika İsrail-Filistin çatışması… Hamas'ın İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmasının ardından, Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmalar 8. gününde sürerken İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarının şiddetini artırıyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatı hazırlıkları devam ederken Başbakan Netanyahu Gazze sınırında İsrail askerleriyle bir araya geldi. Sınırda açık tehdit mesajı veren Netanyahu, "Bir sonraki aşamaya hazır mısınız? Bir sonraki aşama geliyor." ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin aytıntıları…