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Haberler Fotohaber İSRAİL GAZZE SON DAKİKA | Türkiye Gazze için harekete geçti: Ankara’dan yola çıkıyorlar! Gazze'de son durum
Giriş Tarihi: 22.10.2023 09:35 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023 09:38

İSRAİL GAZZE SON DAKİKA | Türkiye Gazze için harekete geçti: Ankara’dan yola çıkıyorlar! Gazze'de son durum

Son dakika haberi... İsrail günlerdir Gazze'ye ölüm kusuyor. Hastane, kilise, cami, pazar yeri gibi sivillerin bulunduğu her noktanın İsrail'in bombardımanı altında kaldığı bilinirken bölgede elektrik ve su gibi temel ihtiyaçların da yetersizliği nedeniyle insani dram yaşanıyor. Dünyanın üç maymunu oynadığı bu katliama kayıtsız kalmayan Türkiye ise harekete geçti. Gazze'ye yardım için, 20 kişilik uzman hekim ekibi, ilaç ve tıbbi malzeme Cumhurbaşkanlığı uçağı ile Mısır'a gidecek. Refah Sınır Kapısı'nda kurulacak sahra hastanelerinin fizibilite çalışmalarını da gerçekleştirecek.

İSRAİL GAZZE SON DAKİKA | Türkiye Gazze için harekete geçti: Ankara’dan yola çıkıyorlar! Gazze’de son durum

SON DAKİKA HABERİ | İsrail'in Gazze'ye yönelik aralıksız katliamı sürerken Türkiye'den peş peşe tepkiler geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gazze için yoğun diplomasi trafiği sürdürürken insani felaketin önlenmesi için de harekete geçildi.

İSRAİL GAZZE SON DAKİKA | Türkiye Gazze için harekete geçti: Ankara’dan yola çıkıyorlar! Gazze’de son durum

09.01 İSRAİL 14 YERLEŞİM YERİNİ DAHA BOŞALTIYOR

Lübnan sınırındaki çatışmaların ardından İsrail, 14 yerleşim yerini daha boşaltma kararı aldı. Söz konusu yerleşim yerleri Shanir, Dan, Beit Hillel, Shaar Yishuv, Gosher, Liman, Mitzvah, Ilon, Goren, Garnot HaGilil, İbn Menachem, Sasa, Tsivbon ve Ramot Naftali olarak açıklandı.

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İSRAİL GAZZE SON DAKİKA | Türkiye Gazze için harekete geçti: Ankara’dan yola çıkıyorlar! Gazze’de son durum

08.27 TÜRKİYE HAREKETE GEÇTİ

Gazze'ye yardım için, 20 kişilik uzman hekim ekibi, ilaç ve tıbbi malzeme taşıyacak Cumhurbaşkanlığı uçağı, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkışa hazırlanıyor. 20 kişilik uzman ekip, Mısırlı yetkililerle Gazze halkının ihtiyaç duyduğu ilaç, tıbbi malzeme ve cihazların tespitini yapacak. Ekip, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde El-Ariş Havalimanı'nda ve Refah Sınır Kapısı'nda kurulacak sahra hastanelerinin fizibilite çalışmalarını da gerçekleştirecek.

Türkiye, Refah Sınır Kapısı'na sahra hastanesi kuruyor | Video

İSRAİL GAZZE SON DAKİKA | Türkiye Gazze için harekete geçti: Ankara’dan yola çıkıyorlar! Gazze’de son durum

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'ye yardım amacıyla, Cumhurbaşkanlığına ait bir uçağın, ilaç, tıbbi malzemelerle sabah Mısır'a hareket edeceğini belirterek, "Uçakta 20 uzmandan oluşan hekim grubu bulunacak." ifadesini kullandı.

Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile gerekli görüşmeleri yaptığını ve 20 kişilik uzman ekibin Mısırlı yetkililerle Gazze halkının ihtiyaç duyduğu ilaç, tıbbi malzeme ve cihazların tespitini yapacağını aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Ekibimiz, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde El-Arish Havalimanı'nda ve Refah Sınır Kapısı'nda kurulacak sahra hastanelerimizin fizibilite çalışmalarını da gerçekleştirecek. Bu faaliyetlerle eş zamanlı olarak Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından iletilen ihtiyaç listesindeki ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve tıbbi cihazların 3 kargo uçağımızla, El-Arish Havalimanı'na gönderilmesi planlanmıştır. Ayrıca gerekli koordinasyonun tamamlanmasının ardından, bir gemiyle sahra hastaneleri ve ambulansların bölgeye sevkiyatı planlanmaktadır."

Koca, fizibilite çalışmalarında bulunacak ekibin, söz konusu ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinin Gazze'deki mağdurlara ulaştırılmak üzere ilgililere teslimatını yapmasının planlandığını vurgulayarak, "Dünyanın tüm duyarlı insanlarının yüreğine su serpecek bir çabamız var: Yardımların Refah kapısından içeri geçmesine önayak olabilmek. İnsanlığın gözü Gazze için harekete geçebilecek ülkelerde. Milletimiz elden gelen her şeyin yapıldığını bilmeli." ifadesini kullandı.

İSRAİL GAZZE SON DAKİKA | Türkiye Gazze için harekete geçti: Ankara’dan yola çıkıyorlar! Gazze’de son durum

08.22 SANA: İSRAİL ŞAM VE HALEP HAVALİMANLARINI HEDEF ALDI

Suriye devlet ajansı SANA İsrail'in Şam ve Halep havalimanlarını hedef aldığını duyurdu. Açıklamada 'Saat 05:25 civarında, İsrail Şam ve Halep uluslararası havaalanlarını hedef alan bir hava saldırısı gerçekleştirdi; bu saldırı Şam havaalanında bir sivil işçinin ölümüne ve bir başkasının da yaralanmasına yol açtı' denildi.

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