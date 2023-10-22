İSRAİL GAZZE SON DAKİKA | Türkiye Gazze için harekete geçti: Ankara’dan yola çıkıyorlar! Gazze’de son durum

Son dakika haberi... İsrail günlerdir Gazze'ye ölüm kusuyor. Hastane, kilise, cami, pazar yeri gibi sivillerin bulunduğu her noktanın İsrail'in bombardımanı altında kaldığı bilinirken bölgede elektrik ve su gibi temel ihtiyaçların da yetersizliği nedeniyle insani dram yaşanıyor. Dünyanın üç maymunu oynadığı bu katliama kayıtsız kalmayan Türkiye ise harekete geçti. Gazze'ye yardım için, 20 kişilik uzman hekim ekibi, ilaç ve tıbbi malzeme Cumhurbaşkanlığı uçağı ile Mısır'a gidecek. Refah Sınır Kapısı'nda kurulacak sahra hastanelerinin fizibilite çalışmalarını da gerçekleştirecek.