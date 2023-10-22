İsrail bu kez sivillerin sığındığı bir okulu vurdu | Video

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık vererek Gazze'ye günlerdir bomba yağdıran İsrail, bu kez Han Yunus'ta sivillerin sığındığı okulu hedef aldı. Bölgeden ilk gelen görüntülerde çok sayıda yaralının olduğu görülürken, saldırı sonrası can kaybı olup olmadığına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.