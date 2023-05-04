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Haberler Fotohaber AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2. Dönem Açık Lise sınav sonuçları AÖL sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 04.05.2023 09:14 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 09:14

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2. Dönem Açık Lise sınav sonuçları AÖL sonuçları sorgulama ekranı

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin gündemindeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 24-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenen sınavların ardından AÖL sonuçları sorgulama ekranı ziyaret edilmeye başlandı. Çevrim içi olarak gerçekleştirilen 2. Dönem sınavları sonuç adımında. AÖL sınav sonuçları açıklandı mı sorusu yanıt aramaya başladı. Gözler Açık Lise sınav sonuçları son dakika açıklandı duyurusu için MEB'den gelecek açıklamalarda. Peki, 2023 AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, AÖK Bilgi Yönetim Sistemi sonuç sorgulama ekranı…

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2. Dönem Açık Lise sınav sonuçları AÖL sonuçları sorgulama ekranı

AÖL sınav sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için MEB duyuruları yakın takibe alındı. Nisan ayının son haftasında gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınavları sonrası öğrenciler AÖK sistemi üzerinden sonuçları sorgulamaya başladı. AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı duyuruları ile takip edilen Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. İşte,2023 AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı…

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2. Dönem Açık Lise sınav sonuçları AÖL sonuçları sorgulama ekranı

2023 MEB 2. DÖNEM AÖL SINAVLARI SONA ERDİ!

Açık Öğretim Lisesi AÖL 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları 24 Nisan 2023 tarihinde başladı ve 30 Nisan 2023 tarihinde sona erdi.

Online olarak düzenlenen sınavların sona ermesinin ardından adayların Açık Lise sınav sonuçları için heyecanlı bekleyişi başladı.

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AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2. Dönem Açık Lise sınav sonuçları AÖL sonuçları sorgulama ekranı

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Lise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılmadı.

Sonuçlar genellikle 1-2 hafta içinde erişime açılıyor. Buna göre, AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 8-14 Mayıs tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

Konu ile ilgili MEB'den resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2. Dönem Açık Lise sınav sonuçları AÖL sonuçları sorgulama ekranı

AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sınavları AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapıldı. Değerlendirmelerin ardından sınav sonuçları da Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden erişime açılacak.

Sınav sonuçları adaylara basılı olarak bildirilmeyecek. AÖK Bilgi Sistemine giriş yapan öğrenciler sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2. Dönem Açık Lise sınav sonuçları AÖL sonuçları sorgulama ekranı

AÖL SINAVI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

* Açık Lise sınavlarında, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

* Sınav değerlendirmesi her ders için ayrı olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

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