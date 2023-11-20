Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI 2023 haberi bekleniyor! || AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 20.11.2023 11:07 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 11:07

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI 2023 haberi bekleniyor! || AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi 2023-2024 eğitim-öğretim dönemi güz yarıyılı ara sınavları tamamlandı. Sınava katılım sağlayan öğrenciler, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularına yanıt bulmak için auzefsinav.istanbul.edu.tr sitesini sık sık ziyaret ediyor. AUZEF vize sınavı dönem sonundaki ortalamada yüzde 30 etkili olacak. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak bugün açıklanır mı? İşte, 2023 AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı…

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI 2023 haberi bekleniyor! || AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

AUZEF sınav işlemleri son buldu! Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 11-12 Kasım tarihinde üç oturum şeklinde gerçekleşti. Bu noktada sınav işlemlerinin son bulmasının ardından öğrenciler, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediyor. Peki, 2023-2024 AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, AUZEF sınav sonuçları son durum…

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI 2023 haberi bekleniyor! || AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AUZEF sınavları değerlendirme işlemleri başladı. Ancak sonuçlar henüz paylaşılmadı.

Sınav sonuçlarının en geç Kasım ayı sonuna kadar açıklanması bekleniyor. Adaylar sonuçları AKSİS üzerinden T.C. kimlik numarası, öğrenci şifresiyle beraber sorgulayabilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI 2023 haberi bekleniyor! || AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

AUZEF ONLİNE SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilir, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır. Daha sonra notlar AKSİS' e aktarılır.

AUZEF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI 2023 haberi bekleniyor! || AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

ARA SINAV (VİZE) HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Ara sınava herhangi bir sebeple girmeyen öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacaktır.

Sınav sorularına yönelik itirazlar sınavların bittiği günden sonraki iki (2) iş günü içerisinde alınacaktır.

Sonuç itirazları, sınava ait sonuçların açıklanmasının ardından 2 iş günü içerisinde aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla "Sınav İşlemleri - Sınav İtiraz İşlemleri - Sonuç İtiraz" menüleri kullanılarak 14.11.2023 saat 23.59 a kadar yapılacaktır.

Bu sistemin haricinde bildirilen soru itirazları dikkate alınmayacaktır.

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI 2023 haberi bekleniyor! || AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

AUZEF DEĞERLENDİRME

Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

SON DAKİKA