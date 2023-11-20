AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI 2023 haberi bekleniyor! || AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi 2023-2024 eğitim-öğretim dönemi güz yarıyılı ara sınavları tamamlandı. Sınava katılım sağlayan öğrenciler, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularına yanıt bulmak için auzefsinav.istanbul.edu.tr sitesini sık sık ziyaret ediyor. AUZEF vize sınavı dönem sonundaki ortalamada yüzde 30 etkili olacak. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak bugün açıklanır mı? İşte, 2023 AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı…