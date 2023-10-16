KYK BURS ÜCRETLERİ 2023-2024 | KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman? Zam gelecek mi, kaç TL olacak?

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİNE ZAM GELECEK Mİ?

Her yıl yapılan zamların Ocak ayında hesaplara yatırılmasıla bilinen KYK burs ve krediler için bu yıl zam oranı ne olacak, zamlı KYK bursları hangi tarihte hesaplara yatacak merak ediliyor.

2024 KYK burs ve kredi ödemeleri için Ocak ayında zam geleceği tahminler arasında fakat konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmedi.