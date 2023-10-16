Giriş Tarihi: 16.10.2023 15:41
Güncelleme Tarihi: 16.10.2023
15:42
KYK BURS ÜCRETLERİ 2023-2024 | KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman? Zam gelecek mi, kaç TL olacak?
KYK burs ve kredi ödemeleri için son gün yaklaşıyor. 12 Ekim tarihinde başlayan KYK burs başvuruları 19 Ekim tarihinde son bulacak. Başvuruların bitmesine az bir süre kalmışken, öğrenciler ödemeler hangi tarihte başlayacak, burs mu kredi mi çıkacak merak ediyor. Başvuruların son bulmasının ardından ödemeler, anlaşmalı bankalar aracılığıyla öğrencilerin hesaplarına yatırılacak. Peki, KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman gerçekleşecek? KYK burs ve kredi ödemelerine zam gelecek mi, kaç TL olacak? İşte, son dakika ayrıntıları...