VGM YÜKSEKÖĞRETİM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

VGM'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim Eğitim Yardımları ve Yükseköğrenim Bursları için alınan başvurular açık kontenjanlarımız nispetinde, belirtilen ilgili mevzuata göre öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere verilmektedir.

Başvuru alma, başvuru değerlendirme, burs bağlama ve takip işlemleri, Vakıflar Yönetmeliği ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği doğrultusunda yerine getirilmektedir.