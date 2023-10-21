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Haberler Fotohaber VGM YÜKSEKÖĞRETİM BURS başvuruları başladı! 2023 Yükseköğretim VGM burs başvurusu nereden ve nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 21.10.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 09:30

VGM YÜKSEKÖĞRETİM BURS başvuruları başladı! 2023 Yükseköğretim VGM burs başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

VGM yükseköğretim burs başvuruları başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü 2023-2024 eğitim öğretim dönemi için ortaöğretim (ilkokul, ortaokul, lise) için başvurular 1 Ekim tarihinde başladı, 15 Ekim'de ise son buldu. Şimdi ise gözler VGM yükseköğretim burs başvurularına çevrildi. Peki, 2023 Yükseköğretim VGM burs başvurusu nasıl yapılır? İşte, başvuru ekranı...

VGM YÜKSEKÖĞRETİM BURS başvuruları başladı! 2023 Yükseköğretim VGM burs başvurusu nasıl yapılır?

VGM burs başvuruları 20 Ekim Cuma günü başladı. Ortaöğrenim VGM burs başvurularının son bulmasının ardından yükseköğretim başvuru ekranı araştırılıyor. Binlerce öğrencini "Yükseköğretim VGM burs başvuruları nereden, nasıl yapılır, şartları nedir" sorularına yanıt arıyor. . Başvurular, Vakıflar Genel Müdürlüğü https://burs.vgm.gov.tr/ adresi üzerinden yapılacak. Peki, 2023 VGM burs başvurusu ne zaman, saat kaçta başlıyor, nereden yapılır, son gün ne zaman? İşte, merak edilenler…

VGM YÜKSEKÖĞRETİM BURS başvuruları başladı! 2023 Yükseköğretim VGM burs başvurusu nasıl yapılır?

YÜKSEKÖĞRETİM VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Yükseköğrenim burs başvuruları 20-31 Ekim tarihinden itibaren alınmaya başlayacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün açıklaması "2023 – 2024 eğitim yılında Genel Müdürlüğümüz eğitim yardımı/burs başvuru dönemi hazırlıkları başlamıştır." şeklinde oldu.

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VGM YÜKSEKÖĞRETİM BURS başvuruları başladı! 2023 Yükseköğretim VGM burs başvurusu nasıl yapılır?

VGM YÜKSEKÖĞRETİM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

VGM'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim Eğitim Yardımları ve Yükseköğrenim Bursları için alınan başvurular açık kontenjanlarımız nispetinde, belirtilen ilgili mevzuata göre öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere verilmektedir.

Başvuru alma, başvuru değerlendirme, burs bağlama ve takip işlemleri, Vakıflar Yönetmeliği ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği doğrultusunda yerine getirilmektedir.

VGM YÜKSEKÖĞRETİM BURS başvuruları başladı! 2023 Yükseköğretim VGM burs başvurusu nasıl yapılır?

VGM BURS BAŞVURU EKRANI

VGM BURS BAŞVURUSU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

VGM YÜKSEKÖĞRETİM BURS başvuruları başladı! 2023 Yükseköğretim VGM burs başvurusu nasıl yapılır?

VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2023-2024 eğitim/öğretim yılında ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750 lira, yükseköğrenim için ise burs miktarı aylık 1250 lira olarak hesaplara ödenecek.

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