Giriş Tarihi: 21.10.2023 09:30
Güncelleme Tarihi: 21.10.2023
09:30
VGM YÜKSEKÖĞRETİM BURS başvuruları başladı! 2023 Yükseköğretim VGM burs başvurusu nereden ve nasıl yapılır?
VGM yükseköğretim burs başvuruları başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü 2023-2024 eğitim öğretim dönemi için ortaöğretim (ilkokul, ortaokul, lise) için başvurular 1 Ekim tarihinde başladı, 15 Ekim'de ise son buldu. Şimdi ise gözler VGM yükseköğretim burs başvurularına çevrildi. Peki, 2023 Yükseköğretim VGM burs başvurusu nasıl yapılır? İşte, başvuru ekranı...