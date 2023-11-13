1000 Yatırımlar halka arz oluyor! (BINHO) 1000 Yatırımlar Holding halka arz ne zaman, kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?

1000 Yatırımlar halka arz talep toplama tarihleri belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bültenine göre 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.'nin halka arzı bugün başlıyor. 1,1 Milyar TL'lik büyüklüğü ile dikkat çeken şirket yüzde 20,21 oranında halka açılıyor. BINHO Bist kodu ile borsada işlem görecek şirketin paylarının büyük bir bölümü yatırım için değerlendirilecek. Peki; 1000 Yatırımlar Holding halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda? 1000 Yatırımlar halka arz ne zaman? İşte, ayrıntılar.