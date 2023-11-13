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Haberler Fotohaber 1000 Yatırımlar halka arz oluyor! (BINHO) 1000 Yatırımlar Holding halka arz ne zaman, kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 13.11.2023 22:10 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 22:10

1000 Yatırımlar halka arz oluyor! (BINHO) 1000 Yatırımlar Holding halka arz ne zaman, kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?

1000 Yatırımlar halka arz talep toplama tarihleri belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bültenine göre 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.'nin halka arzı bugün başlıyor. 1,1 Milyar TL'lik büyüklüğü ile dikkat çeken şirket yüzde 20,21 oranında halka açılıyor. BINHO Bist kodu ile borsada işlem görecek şirketin paylarının büyük bir bölümü yatırım için değerlendirilecek. Peki; 1000 Yatırımlar Holding halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda? 1000 Yatırımlar halka arz ne zaman? İşte, ayrıntılar.

1000 Yatırımlar halka arz oluyor! BINHO 1000 Yatırımlar Holding halka arz ne zaman, kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?

1000 Yatırımlar halka arz tarihleri 14 Kasım itibarıyla başlıyor. Yatırımcılar halka arzı büyüklüğü, açıklığı, fiyatı ve dağıtımı noktasında araştırıyor. Yıldız Pazar'da işlem görecek BINHO 9,5 milyon lot dağıtacak. 1000 Yatırımlar Holding halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, nereden alınır soruları şirket payları hakkında bilgi veriyor. Peki, 2023 1000 Yatırımlar halka arz nereden alınır? İşte, detaylar.

1000 Yatırımlar halka arz oluyor! BINHO 1000 Yatırımlar Holding halka arz ne zaman, kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?

HALKA ARZ TAKVİMİ KASIM 2023: 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG HALKA ARZ OLUYOR!

Bünyesinde BinBin, Meta Mobilite, Algoritma Yazılım, Altay Enerji, Go Sharing şirketlerinin bulunduğu 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. halka arza çıkıyor. 9 milyon 500 bin lotla hisselerini dağıtacak şirket BINHO borsa kodu ile işlem görecek.

İşte detaylar:

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1000 Yatırımlar halka arz oluyor! BINHO 1000 Yatırımlar Holding halka arz ne zaman, kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?

1000 YATIRIMLAR HALKA ARZ NE ZAMAN, FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Halka arz tarihi: 14-15 Kasım 2023

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 9,500,000

Hisse Fiyatı: 125 TL

1000 Yatırımlar halka arz oluyor! BINHO 1000 Yatırımlar Holding halka arz ne zaman, kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?

Bist Kodu: BINHO

Pazar: Yıldız Pazar

Halka Arz Büyüklüğü: 1,1 milyar TL

1000 Yatırımlar halka arz oluyor! BINHO 1000 Yatırımlar Holding halka arz ne zaman, kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG KAÇ LOT VERİR?

SPK ile paylaşılan bilgilere göre, 1000 Yatırımlar Holding'in halka arz sonrası açıklık oranı %20,21 olacak.

Payların tamamının satışının ardından halka arz büyüklüğünün yaklaşık 1,1 Milyar TL olması bekleniyor.

1000 Yatırımlar Holding 9,500,000 lot dağıtacak. Paylar eşit dağıtım yöntemine göre paylaştırılacağı için tüm yatırımcılara eşit hisse düşmüş olacak.

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