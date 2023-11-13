1000 Yatırımlar halka arz oluyor! (BINHO) 1000 Yatırımlar Holding halka arz ne zaman, kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?

1000 Yatırımlar halka arz tarihleri 14 Kasım itibarıyla başlıyor. Yatırımcılar halka arzı büyüklüğü, açıklığı, fiyatı ve dağıtımı noktasında araştırıyor. Yıldız Pazar'da işlem görecek BINHO 9,5 milyon lot dağıtacak. 1000 Yatırımlar Holding halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, nereden alınır soruları şirket payları hakkında bilgi veriyor. Peki, 2023 1000 Yatırımlar halka arz nereden alınır? İşte, detaylar.