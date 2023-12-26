Giriş Tarihi: 26.12.2023 10:32
Güncelleme Tarihi: 26.12.2023
10:32
2024 İşsizlik maaşı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ile en düşük İşsizlik maaşı ödeneği kaç TL olacak, ne kadar zam gelecek?
Yeni işsizlik maaş ödeneği ne kadar olacak vatandaşlar tarafından gündeme geldi. İşsizlik maaşı, işten çıkarılan vatandaşların aldığı bir ödenek olarak her yıl asgari ücrete yapılan zam oranı beraberinde güncelleniyor. Bu noktada ise gözler 2024 yılında asgari ücrete yapılacak olan zam oranına çevrildi. Peki, 2024 İşsizlik maaşı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ile en düşük İşsizlik maaşı ödeneği kaç TL olacak, ne kadar zam gelecek? İşte, detaylar!