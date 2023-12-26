2024 İşsizlik maaşı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ile en düşük İşsizlik maaşı ödeneği kaç TL olacak, ne kadar zam gelecek?

İşsizlik maaşında sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları baz alınıyor. Bu ödenek en düşük brüt asgari ücretin yüzde 40'ı, en yüksek de brüt asgari ücretin yüzde 80'i kadar olabiliyor. Bu noktada ise 2024 yılına asgari ücrete yapılan zam sonrası işsizlik maaş ödeneğinin ne kadar olacağı belli olacak. Fakat henüz asgari ücrete yapılacak zam belli olmadığı için işsizlik ödeneği zammı da netlik kazanmadı. Ancak muhtemel zam oranlarına göre 2024 yılında işsizlik maaşı ücretleri şu şekilde...