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Giriş Tarihi: 26.12.2023 10:32 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 10:32

2024 İşsizlik maaşı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ile en düşük İşsizlik maaşı ödeneği kaç TL olacak, ne kadar zam gelecek?

Yeni işsizlik maaş ödeneği ne kadar olacak vatandaşlar tarafından gündeme geldi. İşsizlik maaşı, işten çıkarılan vatandaşların aldığı bir ödenek olarak her yıl asgari ücrete yapılan zam oranı beraberinde güncelleniyor. Bu noktada ise gözler 2024 yılında asgari ücrete yapılacak olan zam oranına çevrildi. Peki, 2024 İşsizlik maaşı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ile en düşük İşsizlik maaşı ödeneği kaç TL olacak, ne kadar zam gelecek? İşte, detaylar!

2024 İşsizlik maaşı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ile en düşük İşsizlik maaşı ödeneği kaç TL olacak, ne kadar zam gelecek?

İşsizlik maaşında sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları baz alınıyor. Bu ödenek en düşük brüt asgari ücretin yüzde 40'ı, en yüksek de brüt asgari ücretin yüzde 80'i kadar olabiliyor. Bu noktada ise 2024 yılına asgari ücrete yapılan zam sonrası işsizlik maaş ödeneğinin ne kadar olacağı belli olacak. Fakat henüz asgari ücrete yapılacak zam belli olmadığı için işsizlik ödeneği zammı da netlik kazanmadı. Ancak muhtemel zam oranlarına göre 2024 yılında işsizlik maaşı ücretleri şu şekilde...

2024 İşsizlik maaşı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ile en düşük İşsizlik maaşı ödeneği kaç TL olacak, ne kadar zam gelecek?

GÜNCEL İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?

İşsizilik ödeneğinde sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor.

2023 yılı Temmuz ayı ve sonrasında en az 4 ay çalışan bir işçi için; işsiz kalması ve gerekli şartları taşıması halinde işsizlik ödeneği alabiliyor.

Alt sınırı olan asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise yüzde 80'i olarak hesaplandığı için asgari ücretle işsizlik ödeneğinin en düşüğü 5 bin 325 lira, en yükseği ise 10 bin 650 lira şeklindeydi.

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2024 İşsizlik maaşı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ile en düşük İşsizlik maaşı ödeneği kaç TL olacak, ne kadar zam gelecek?

İŞSİZLİK MAAŞI 2024'TE NE KADAR OLACAK?

2024 Asgari ücret zam oranına göre işsizlik maaşı belirlenecek.

Henüz asgari ücrete yapılacak zam belli olmadığı için işsizlik ödeneği zammı da netlik kazanmadı.

Ancak muhtemel oranlar şu şekilde;

2024 İşsizlik maaşı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ile en düşük İşsizlik maaşı ödeneği kaç TL olacak, ne kadar zam gelecek?

Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması durumunda en düşük işsizlik maaşının 6922 lira, yüzde 35 zam olması durumunda 7188 lira olması bekleniyor.

2024 İşsizlik maaşı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ile en düşük İşsizlik maaşı ödeneği kaç TL olacak, ne kadar zam gelecek?

Yüzde 40 zam olması durumunda ise en düşük işsizlik maaşının ise 7455 lira olacağı öngörülüyor.

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