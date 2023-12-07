MEMUR MAAŞ ZAMMI: 31.924 TL’den başlayan rakamlar! Memur maaş zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklisinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Yılın ikinci yarısına ait 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım verilerine göre, 5 aylık enflasyon rakamı yüzde 33,66 olarak kayıtlara geçti. Şimdiden toplu sözleşme zammı hariç zam oranı yüzde 33,66 oldu. Aralık ayı enflasyon verisinin belli olması ile birlikte kesin memur zam oranı belli olacak. Peki, memur maaş zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? İşte, detaylar…