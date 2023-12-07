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Haberler Fotohaber MEMUR MAAŞ ZAMMI: 31.924 TL'den başlayan rakamlar! Memur maaş zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 07.12.2023 11:22 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 11:22

MEMUR MAAŞ ZAMMI: 31.924 TL'den başlayan rakamlar! Memur maaş zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklisinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Yılın ikinci yarısına ait 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım verilerine göre, 5 aylık enflasyon rakamı yüzde 33,66 olarak kayıtlara geçti. Şimdiden toplu sözleşme zammı hariç zam oranı yüzde 33,66 oldu. Aralık ayı enflasyon verisinin belli olması ile birlikte kesin memur zam oranı belli olacak. Peki, memur maaş zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? İşte, detaylar…

MEMUR MAAŞ ZAMMI: 31.924 TL’den başlayan rakamlar! Memur maaş zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?

Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözler memur ve emekli maaş zammına çevrildi. 6,5 milyon memur ve emeklisi yeni rakamları merak ediyor. 33,38,40,42 bin net maaşlar masada! Bilindiği üzere Ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez memur maaşlarına enflasyon farkı kadar zam yapılıyor. Peki, memur maaşı ne kadar artacak, yüzde kaç zam gelecek? İşte, detaylar…

MEMUR MAAŞ ZAMMI: 31.924 TL’den başlayan rakamlar! Memur maaş zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?

ENFLASYONDA 5. VERİ BELLİ OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 6 aylık süreçte 5. enflasyon oranlarını 4 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre enflasyon kasım ayında aylık bazda yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda ise enflasyon yüzde 61,98 oldu.

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MEMUR MAAŞ ZAMMI: 31.924 TL’den başlayan rakamlar! Memur maaş zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?

MEMURLAR OCAKTA NE KADAR ZAM ALACAK?

Emekliler ve memurlar Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki kez zam alıyor. Zam oranları 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belli oluyor. Ocakta belirlenecek enflasyon zammı yanı sıra toplu sözleşme zammı da memurların maaş artışına ekleniyor.

Ağustos ayında belirlenen yeni toplu sözleşme zammı yüzde 15 oldu. Şimdi enflasyon takip ediliyor. İşte son verilere göre memur zammı hesaplama tablosu...

MEMUR MAAŞ ZAMMI: 31.924 TL’den başlayan rakamlar! Memur maaş zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?

BAKAN ŞİMŞEK'TEN EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN KALICI REFAH MESAJI!

6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek emekli ve memur zammı için geri sayım başlarken iki bakanlıkta çalışmalar sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek artışta tek haneli enflasyonun önemine dikkat çekti.

Asgari ücret, memur ve emekli zammı üzerinde etkili olan enflasyonun düşmesine yönelik açıklamalar şöyle kaydedildi:

MEMUR MAAŞ ZAMMI: 31.924 TL’den başlayan rakamlar! Memur maaş zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?

"Orta Vadeli Program (OVP), makrofinansal istikrarı sağlamak için hazırlandı ve son birkaç ayda çok ciddi ilerleme kaydettik. Güçlü bir makroekonomik politika çerçevemiz ve yapısal reform gündemimiz var. Uyguladığımız sağlıklı politikalara cevaben Türkiye'ye yatırımcı güveninin geri gelmeye başladığını görüyoruz. Türkiye'nin kredi risk primi (CDS), mayıs ayındaki 700 baz puan seviyelerinden 400 baz puanın altına indi.

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