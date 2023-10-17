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Haberler Fotohaber AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA 17 EKİM: Araç sahipleri dikkat: Tabelalar bir kez daha değişti! Zam haberleri sonrası bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 17.10.2023 07:40 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 07:40

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA 17 EKİM: Araç sahipleri dikkat: Tabelalar bir kez daha değişti! Zam haberleri sonrası bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatları son dakika zam haberleri ile yeniden gündemdeki yerini aldı. Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanma motorin, benzin ve LPG üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Aksa Tufanı operasyonu sonrası petrol fiyatları yükselişe geçerken akaryakıt zam haberleri de gelmeye başladı. Mazot-motorin fiyatı ve benzin fiyatı merak ediliyor. Bu noktada ''17 Ekim bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam mı geldi?' sorularına yanıt aranırken yeni bir gelişme yaşandı. Araç sahiplerinin üzecek bir haber geldi. Motorine zam yapıldı. Peki, Motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL zam geldi? İşte, 17 Ekim 2023 Salı güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatı ve motorin fiyatı son durum...

Akaryakıt fiyatları son dakika 17 Ekim 2023: Motorine benzine zam haberleri sonrası bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar kaç TL oldu?

Son dakika benzin fiyatı ve motorin fiyatı zam indirim haberleri 17 Ekim Salı günü için araştırılıyor. Dolar/TL ve petrol piyasasındaki dalgalanmalardan etkilenen akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor. Aksa Tufanı operasyonu sonrası petrol fiyatları hızla yükseldi. Durum böyleyken geçtiğimiz günlerde peş peşe uygulanan benzin indirimi sonrası araç sahiplerini üzecek bir haber geldi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorine zam uygulandı. Bu noktada ise ''Bugün benzin fiyatı ve mazot-motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?'' soruları yanıt aramaya başladı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il güncel akaryakıt fiyatları sorgulanıyor. İşte 17 Ekim 2023 İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları son dakika gelişmeleri...

Akaryakıt fiyatları son dakika 17 Ekim 2023: Motorine benzine zam haberleri sonrası bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar kaç TL oldu?

LPG, BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI İNDİRİM VE ZAM HABERLERİ İLE GÜNDEMDE!

OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar, Rusya'da ve Çin'de yaşanan küresel gelişmeler ile benzin fiyatı ve motorin fiyatı cephesindeki beklentiler değişiyor.

Brent petrol varil fiyatındaki dalgalanma ve döviz kurlarında yaşanan hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor.

Petrol fiyatları tarafındaki yükseliş sonrası peş peşe gelen akaryakıt fiyatları zam haberleri sonrası güncel LPG fiyatı, benzin fiyatı ve motorin fiyatı merak ediliyor.

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Akaryakıt fiyatları son dakika 17 Ekim 2023: Motorine benzine zam haberleri sonrası bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar kaç TL oldu?

SON DAKİKA: MOTORİNE ZAM!

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için 17 Ekim 2023 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 2,23 TL'lik zam geldi.

Akaryakıt fiyatları son dakika 17 Ekim 2023: Motorine benzine zam haberleri sonrası bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar kaç TL oldu?

LPG VE BENZİN FİYATLARI İÇİN ZAM VE İNDİRİM VAR MI?

Benzin ve LPG-otogaz fiyatlarında ise yeni bir zam-indirim beklenmiyor.

Akaryakıt fiyatları son dakika 17 Ekim 2023: Motorine benzine zam haberleri sonrası bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar kaç TL oldu?

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI GÜNCELLENDİ!

Mazot fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 17 Ekim 2023 Salı günü için sorgulanıyor. İşte; 17 Ekim 2023 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir benzin, motorin, akaryakıt fiyatları…

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