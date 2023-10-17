AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA 17 EKİM: Araç sahipleri dikkat: Tabelalar bir kez daha değişti! Zam haberleri sonrası bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatları son dakika zam haberleri ile yeniden gündemdeki yerini aldı. Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanma motorin, benzin ve LPG üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Aksa Tufanı operasyonu sonrası petrol fiyatları yükselişe geçerken akaryakıt zam haberleri de gelmeye başladı. Mazot-motorin fiyatı ve benzin fiyatı merak ediliyor. Bu noktada ''17 Ekim bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam mı geldi?' sorularına yanıt aranırken yeni bir gelişme yaşandı. Araç sahiplerinin üzecek bir haber geldi. Motorine zam yapıldı. Peki, Motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL zam geldi? İşte, 17 Ekim 2023 Salı güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatı ve motorin fiyatı son durum...