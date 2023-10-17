AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA 17 EKİM: Araç sahipleri dikkat: Tabelalar bir kez daha değişti! Zam haberleri sonrası bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar oldu?

Son dakika benzin fiyatı ve motorin fiyatı zam indirim haberleri 17 Ekim Salı günü için araştırılıyor. Dolar/TL ve petrol piyasasındaki dalgalanmalardan etkilenen akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor. Aksa Tufanı operasyonu sonrası petrol fiyatları hızla yükseldi. Durum böyleyken geçtiğimiz günlerde peş peşe uygulanan benzin indirimi sonrası araç sahiplerini üzecek bir haber geldi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorine zam uygulandı. Bu noktada ise ''Bugün benzin fiyatı ve mazot-motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?'' soruları yanıt aramaya başladı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il güncel akaryakıt fiyatları sorgulanıyor. İşte 17 Ekim 2023 İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları son dakika gelişmeleri...