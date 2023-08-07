Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Alanlar ilan edildi! Bakanlıktan yeni enerji hamlesi! Bakan Bayraktar detayları SABAH'a anlattı
Giriş Tarihi: 07.08.2023 09:45 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 09:45

Alanlar ilan edildi! Bakanlıktan yeni enerji hamlesi! Bakan Bayraktar detayları SABAH'a anlattı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji projelerinde yenilenebilir enerjiye ağırlık veriyor. Güneş, dalga, rüzgar, doğal gaz, hidrojen ve yeşil amonyak üretiminden oluşturdukları bir proje setinden bahseden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konu ile ilgili SABAH'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Öte yandan Bakanlık, ilk deniz üstü rüzgâr enerjisi santrali için aday alanları da ilan etti. Bandırma, Bozcaada, Gelibolu ve Karabiga'daki 4 deniz üstü alan rüzgâr enerji santrali alanı olarak belirlendi.

HAZAL ATEŞ
Alanlar ilan edildi! Bakanlıktan yeni enerji hamlesi! Bakan Bayraktar detayları SABAH’a anlattı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yenilenebilir enerji alanında bir proje seti üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Güneş, depolamalı güneş, rüzgâr, hidrojen ve deniz üstü rüzgâr projeleri. Bunun üzerinde 2 bin 500 megavatlık bir proje setimiz var" dedi.

Alanlar ilan edildi! Bakanlıktan yeni enerji hamlesi! Bakan Bayraktar detayları SABAH’a anlattı

Geçtiğimiz günlerde körfez ülkelerinin Türkiye'de özellikle yenilenebilir enerji alanına ilgi gösterdiğini vurgulayan Bakan Alparslan Bayraktar, "Türkiye'de yatırım yapan şirketler ülkemizi bildiği için o anlamda da Suudi Arabistan'la önemli bir enerji işbirliği gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Maddi olarak miktarı netleşmedi. 4-5 bin megavatlık yenilenebilir enerji projesine ilgi duyduklarını görüyoruz. Biz gerek elektrikte, gerek doğal gazda çevre ülkelerde bölgesel işbirliğini geliştirmek istiyoruz. Orada da BAE ve Suudi Arabistan'ın istekleri ve talepleri olduğunu gördük" sözleriyle yenilenebilir enerji alanında iş birlikleri ve anlaşmaların da gündemde olduğunu belirtmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Alanlar ilan edildi! Bakanlıktan yeni enerji hamlesi! Bakan Bayraktar detayları SABAH’a anlattı

TALEP 3'E KATLANDI

SABAH'a konuk olan Bakan Bayraktar, Türkiye'nin elektrik, doğalgaz talebinin son 21 yılda 3 katına çıktığına belirterek, güneş, rüzgâr, hidrojen gibi yenilenebilir enerji yatırımlarının önemine dikkat çekti.

Alanlar ilan edildi! Bakanlıktan yeni enerji hamlesi! Bakan Bayraktar detayları SABAH’a anlattı

Türkiye'nin yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5, dünyada 12'inci sırada olduğunu anımsatan Bakan Bayraktar, "2035 yılına kadar güneşte her yıl 3.500 megavat, rüzgârda da 1.500 megavatlık kurulu güç hedefimiz var. Bunu her yıl yapmamız gerekiyor" diye konuştu. Yerli kaynakların devreye alınmasının önemine dikkat çeken Bakan Bayraktar, "Cari açığın ana sebeplerinden biri enerji ve maden ithalatı. Enerjide arz güvenliğini karşılamak, dışa bağımlılığı azaltmaya dönük politika geliştirdikr" diye konuştu.

Alanlar ilan edildi! Bakanlıktan yeni enerji hamlesi! Bakan Bayraktar detayları SABAH’a anlattı

GÜNEŞ SANTRALİMİZİ KURUYORUZ

"Artık güneş santralini kendisi kuran bir Türkiye var" diyen Bakan Bayraktar, doğalgaz ve petrol aramalarında da netice alınmaya başladığını ifade etti. Enerjide reform adımlarını iki bölüme ayıran Bayraktar, şöyle konuştu:

"2002, 2015, 2016 dönemi birinci dönüşüm dönemi adı vereceğimiz dönemde piyasa reformları ile aslında enerji piyasalarının yönünü değiştirildi. Türkiye'ye 100 milyar dolarlık elektrik yatırımı çekilmiş oldu. 2016'dan sonrası milli enerji ve maden politikası altında şekillendi. Yeni dönemde milli enerji 2.0, arz güvenliği ve dışa bağımlılığı düşürmenin yanında Paris İklim Anlaşması ve Cumhurbaşkanımızın 2053 Türkiye'nin karbon nötr olma hedefiyle uyumlu yeni bir enerji stratejisi vizyonu ortaya koyuyoruz. Öncelikli olan yenilenebilir enerji alanında Türkiye'nin potansiyelini ortaya koymak ve ekonomiye kazandırmak."

SON DAKİKA