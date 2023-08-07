Alanlar ilan edildi! Bakanlıktan yeni enerji hamlesi! Bakan Bayraktar detayları SABAH’a anlattı

GÜNEŞ SANTRALİMİZİ KURUYORUZ

"Artık güneş santralini kendisi kuran bir Türkiye var" diyen Bakan Bayraktar, doğalgaz ve petrol aramalarında da netice alınmaya başladığını ifade etti. Enerjide reform adımlarını iki bölüme ayıran Bayraktar, şöyle konuştu:

"2002, 2015, 2016 dönemi birinci dönüşüm dönemi adı vereceğimiz dönemde piyasa reformları ile aslında enerji piyasalarının yönünü değiştirildi. Türkiye'ye 100 milyar dolarlık elektrik yatırımı çekilmiş oldu. 2016'dan sonrası milli enerji ve maden politikası altında şekillendi. Yeni dönemde milli enerji 2.0, arz güvenliği ve dışa bağımlılığı düşürmenin yanında Paris İklim Anlaşması ve Cumhurbaşkanımızın 2053 Türkiye'nin karbon nötr olma hedefiyle uyumlu yeni bir enerji stratejisi vizyonu ortaya koyuyoruz. Öncelikli olan yenilenebilir enerji alanında Türkiye'nin potansiyelini ortaya koymak ve ekonomiye kazandırmak."