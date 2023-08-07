Alanlar ilan edildi! Bakanlıktan yeni enerji hamlesi! Bakan Bayraktar detayları SABAH’a anlattı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji projelerinde yenilenebilir enerjiye ağırlık veriyor. Güneş, dalga, rüzgar, doğal gaz, hidrojen ve yeşil amonyak üretiminden oluşturdukları bir proje setinden bahseden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konu ile ilgili SABAH'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Öte yandan Bakanlık, ilk deniz üstü rüzgâr enerjisi santrali için aday alanları da ilan etti. Bandırma, Bozcaada, Gelibolu ve Karabiga'daki 4 deniz üstü alan rüzgâr enerji santrali alanı olarak belirlendi.