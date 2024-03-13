Altın 30 dolar satış yedi! Altın gram fiyatı artacak mı düşecek mi?

İŞTE ALIM FIRSATI SEVİYESİ

2100 dolar destek seviyesini takip ediyor olacağım. Gram altın yatırımcısı da ons altındaki bu satışları takip etmeli. Çünkü 2100 dolar seviyesi karşısındaki gram altın kaça tekabül ediyorsa burada tekrar bir alım fırsatı yakalayacak.