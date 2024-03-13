Giriş Tarihi: 13.03.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
10:03
Altın 30 dolar satış yedi! Altın gram fiyatı artacak mı düşecek mi?
Altın fiyatları rotasını aşağı döndürdü. Dün açıklanan ABD enflasyon verisi beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası altın fiyatları sert yükselişlerine ara verdi. Ons altın 30 dolarlık satış yemesi altın gram fiyatı tarafına ters rüzgarlar estirdi. Gram altın 2225 liraya kadar geriledi. Piyasalardaki hareketlilik sonrası 'Altın gram fiyatı artacak mı düşecek mi' sorusu ön plana çıktı. İşte fiyatlamalarda önce çıkanlar ve tüm gelişmeler…