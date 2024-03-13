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Haberler Fotohaber Altın 30 dolar satış yedi! Altın gram fiyatı artacak mı düşecek mi?
Giriş Tarihi: 13.03.2024 10:03 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 10:03

Altın 30 dolar satış yedi! Altın gram fiyatı artacak mı düşecek mi?

Altın fiyatları rotasını aşağı döndürdü. Dün açıklanan ABD enflasyon verisi beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası altın fiyatları sert yükselişlerine ara verdi. Ons altın 30 dolarlık satış yemesi altın gram fiyatı tarafına ters rüzgarlar estirdi. Gram altın 2225 liraya kadar geriledi. Piyasalardaki hareketlilik sonrası 'Altın gram fiyatı artacak mı düşecek mi' sorusu ön plana çıktı. İşte fiyatlamalarda önce çıkanlar ve tüm gelişmeler…

Altın 30 dolar satış yedi! Altın gram fiyatı artacak mı düşecek mi?

Altın fiyatları rotasını ABD enflasyon verisi tayin etti. Beklentilerin üzerinde gelen veri altın fiyatlarına yansıdı. Altın gram fiyatı ons altın tarafındaki satış sonrası gerilemeye başladı. Peki fiyatlar artacak mı düşecek mi? İşte tüm gelişmeler...

Altın 30 dolar satış yedi! Altın gram fiyatı artacak mı düşecek mi?

ALTIN SATIŞ YEDİ!

Dün ABD'de enflasyon verisi yıllık bazda piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Beklentilerin üzerinde gelen veriler sonrası altın satış yedi.

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Altın 30 dolar satış yedi! Altın gram fiyatı artacak mı düşecek mi?

ALTIN GRAM FİYATI GERİLEDİ

Veri sonrası ons altın 30 dolalık satış yedi. Buradan esen ters rüzgarla gram altın fiyatı geriledi.

Altın 30 dolar satış yedi! Altın gram fiyatı artacak mı düşecek mi?

ALTIN ARTACAK MI DÜŞECEK Mİ?

Piyasalardaki hareketlilik sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın için yorumlarda bulundu. İslam Memiş, "Ons altın tarafında bir kar satışı bekliyorum. Yaklaşık 80 dolar civarında satışın gelmesi muhtemel bir sonuç.

Altın 30 dolar satış yedi! Altın gram fiyatı artacak mı düşecek mi?

İŞTE ALIM FIRSATI SEVİYESİ

2100 dolar destek seviyesini takip ediyor olacağım. Gram altın yatırımcısı da ons altındaki bu satışları takip etmeli. Çünkü 2100 dolar seviyesi karşısındaki gram altın kaça tekabül ediyorsa burada tekrar bir alım fırsatı yakalayacak.

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