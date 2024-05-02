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Haberler Fotohaber Altın Fed sonrası düşüşte! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 2 Mayıs 2024 kaç TL?
Giriş Tarihi: 02.05.2024 08:45 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 08:45

Altın Fed sonrası düşüşte! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 2 Mayıs 2024 kaç TL?

Altın piyasası için kritik veri olan Fed faiz kararı açıklandı. Veri sonrası Fed Başkanı açıklamalarıyla altın gram fiyatı ONS öncülüğünde ibresini aşağı çevirdi. ONS kısmi düşüş gösterirken buradan esen ters rüzgarla altın gram fiyatı yükselişini sınırladı. Piyasalardaki hareketlilik sonrası Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasına girdi. İşte piyasadan son dakika gelişmeleri ve canlı rakamlar…

Altın Fed sonrası düşüşte! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 2 Mayıs 2024 kaç TL?

Altın fiyatları yeni güne yükselişini sınırlayarak başladı. Fed faiz kararı sonrası Fed Başkanı açıklamaları piyasalarda fiyatlanarak ONS düşüş gösterdi. Buradan esen ters rüzgarla altın gram fiyatı geriledi. İşte piyasadaki gelişmeler ve canlı altın rakamları…

Altın Fed sonrası düşüşte! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 2 Mayıs 2024 kaç TL?

Amerika Merkez Bankası (Fed) faiz kararı belli oldu. Sabit tutulan karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları dikkat çekti. Powell, "Enflasyona ilişkin veriler beklentilerin üzerinde geldi, enflasyonun düşeceğine dair güvenin kazanılması beklenenden daha uzun sürebilir" dedi.

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Altın Fed sonrası düşüşte! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 2 Mayıs 2024 kaç TL?

ALTIN FED SONRASI DÜŞÜŞTE!

Fed'in faiz kararı sonrası enflasyonda istenilen seviyeden uzak olunduğunun vurgulanması faiz indirimlerinin erteleneceği algısını güçlendirdi. Bu durum altın fiyatları için baskı oluşturuyor.

Altın Fed sonrası düşüşte! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 2 Mayıs 2024 kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.401,70
SATIŞ(TL) 2.402,21

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Altın Fed sonrası düşüşte! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 2 Mayıs 2024 kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.940,00
SATIŞ(TL) 4.023,00

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