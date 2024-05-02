Giriş Tarihi: 02.05.2024 08:45
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
08:45
Altın Fed sonrası düşüşte! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 2 Mayıs 2024 kaç TL?
Altın piyasası için kritik veri olan Fed faiz kararı açıklandı. Veri sonrası Fed Başkanı açıklamalarıyla altın gram fiyatı ONS öncülüğünde ibresini aşağı çevirdi. ONS kısmi düşüş gösterirken buradan esen ters rüzgarla altın gram fiyatı yükselişini sınırladı. Piyasalardaki hareketlilik sonrası Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasına girdi. İşte piyasadan son dakika gelişmeleri ve canlı rakamlar…